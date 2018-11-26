Общество

26 минут назад

Эксперты оценят эффективность бизнес-программ для липецкой молодежи

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#бизнес #тендер
Эксперты оценят эффективность бизнес-программ для липецкой молодежи

Проверять качество будут по телефону.

Управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области провело тендер на поиск подрядчика по организации итогового конгресса «Ты – предприниматель» и по мониторингу эффективности бизнес-программ для молодежи. Эти и другие задачи выполнит местный подрядчик, постоянный поставщик услуг для управления.

Самым интересным лотом в списке оказался мониторинг работы управления малого и среднего бизнеса. Говорить о том, насколько эффективны или бесполезны программы и проекты для липецкой молодежи, будут на основе телефонного опроса. Исполнитель проводит телефонное интервью о текущих достижениях в бизнесе участников программы «Ты – предприниматель» 2018 года. Сводный отчет будет основан на рассказах 550 респондентов.

Успехи липчан будут презентованы 9 декабря, на итоговом конгрессе «Ты — предприниматель». На встречу будут приглашены лучшие молодые начинающие предприниматели и молодые действующие предприниматели, лучшие участники конкурсов и образовательных мероприятий - всего не менее 200 участников. Итоги конгресса расскажут в социальных сетях. Особое внимание должны привлечь тематические фотографии с брендированным реквизитом.


Все услуги обойдутся в 114 500 рублей. Их оплатят из региональной казны.
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#бизнес #тендер

Комментарии (1)

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Кто то

20 минут назад
Уберите уже этого гребаного Выжанова.
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