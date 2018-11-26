Общество

10 минут назад

Через Липецк пройдет водный поход «Тарбеево – Азов»

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#водный поход
Через Липецк пройдет водный поход «Тарбеево – Азов»

В преддверии предстоящих юбилейных дат, в 2019 году 360 лет открытия Тарбеевской судоверфи (1659 год), а в 2020 году 360 лет похода восьмитысячного отряда под началом воеводы Семёна Хитрова на крепость Азов (1660), Военно-спортивный центр «Патриот» и Центр развития водного туризма «Гидросфера» организовывают водный историко-краеведческий поход Тарбеево – Азов. 

Поход пройдёт по рекам Воронеж и Дон по маршруту село Тарбеево (Мичуринский район Тамбовской области) до города Азов (Ростовской области) в несколько этапов. Первый этап пройдёт в мае-июне 2019 года по маршруту Тарбеево-Липецк-Воронеж и посвящён открытию Тарбеевской судоверфи. Второй этап похода планируется в 2020 году, он будет белее протяжённый от Воронежа до Азова и посвящен походу под началом воеводы Семёна Хитрова на крепость Азов. В походе примут участие воспитанники военно-спортивных и патриотических объединений , сообщили в Общественной палате Тамбовской области.

Тамбовчане пройдут по реке Воронеж мимо крепостей Добрый (село Доброе), Романово (село Ленино), город-крепость Сокольск (микрорайон Сокол), где располагалась судоверфь и строились струги для похода на крепость Азов, Липецк, где лили пушки и ядра, оснастку для кораблей, участвовавших в штурме Азова.

Фото: vk.com/op_tambov
35
#водный поход

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