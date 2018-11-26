10 минут назад
Через Липецк пройдет водный поход «Тарбеево – Азов»
В преддверии предстоящих юбилейных дат, в 2019 году 360 лет открытия Тарбеевской судоверфи (1659 год), а в 2020 году 360 лет похода восьмитысячного отряда под началом воеводы Семёна Хитрова на крепость Азов (1660), Военно-спортивный центр «Патриот» и Центр развития водного туризма «Гидросфера» организовывают водный историко-краеведческий поход Тарбеево – Азов.
Тамбовчане пройдут по реке Воронеж мимо крепостей Добрый (село Доброе), Романово (село Ленино), город-крепость Сокольск (микрорайон Сокол), где располагалась судоверфь и строились струги для похода на крепость Азов, Липецк, где лили пушки и ядра, оснастку для кораблей, участвовавших в штурме Азова.
Фото: vk.com/op_tambov