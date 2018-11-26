Общество
сегодня, 14:25
В Липецке ищут хозяина сгоревшей иномарки
Автохлам убрали из двух дворов.
Специалисты управления Советским округом администрации Липецка снова нашли в городских дворах брошенные машины. Теперь в мэрии ждут владельцев автохлама, сообщает городская администрация.
На этот раз брошенные машины вывезли из дворов двух районов. Вросший в землю ВАЗ 2106 находился на газоне у дома №85 по улице Гагарина, а сгоревшая Mazda под окнами дома №6 улицы Филипченко. Оба автомобиля перевезли на штраф-стоянку. Они проведут там 60 дней, после чего перейдут в собственность города и будут утилизированы.
С начала работы проекта по очищению Липецка от автохлама на территории города было обнаружено около 200 превратившихся в металлолом машин. В результате совместной работы департамента благоустройства и сотрудников управлений округами более 150 из них владельцы вывезли добровольно. От оставшихся ржавых раритетов территорию областного центра предполагается очистить уже до конца года.
На этот раз брошенные машины вывезли из дворов двух районов. Вросший в землю ВАЗ 2106 находился на газоне у дома №85 по улице Гагарина, а сгоревшая Mazda под окнами дома №6 улицы Филипченко. Оба автомобиля перевезли на штраф-стоянку. Они проведут там 60 дней, после чего перейдут в собственность города и будут утилизированы.
С начала работы проекта по очищению Липецка от автохлама на территории города было обнаружено около 200 превратившихся в металлолом машин. В результате совместной работы департамента благоустройства и сотрудников управлений округами более 150 из них владельцы вывезли добровольно. От оставшихся ржавых раритетов территорию областного центра предполагается очистить уже до конца года.
ДААААА МОЛОДЦЫ
ДААААА МОЛОДЦЫ
Юрок Алтушок.
Какой хороший критерий
Марина
Инна