Общество

сегодня, 14:25

В Липецке ищут хозяина сгоревшей иномарки

6 1659
#автохлам
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В Липецке ищут хозяина сгоревшей иномарки

Автохлам убрали из двух дворов.

Специалисты управления Советским округом администрации Липецка снова нашли в городских дворах брошенные машины. Теперь в мэрии ждут владельцев автохлама, сообщает городская администрация.

На этот раз брошенные машины вывезли из дворов двух районов. Вросший в землю ВАЗ 2106 находился на газоне у дома №85 по улице Гагарина, а сгоревшая Mazda под окнами дома №6 улицы Филипченко. Оба автомобиля перевезли на штраф-стоянку. Они проведут там 60 дней, после чего перейдут в собственность города и будут утилизированы.

С начала работы проекта по очищению Липецка от автохлама на территории города было обнаружено около 200 превратившихся в металлолом машин. В результате совместной работы департамента благоустройства и сотрудников управлений округами более 150 из них владельцы вывезли добровольно. От оставшихся ржавых раритетов территорию областного центра предполагается очистить уже до конца года.
6 1659
#автохлам
2

Комментарии (6)

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ДААААА МОЛОДЦЫ

сегодня, 14:51
А ЕЩЁ ЗАИМИТЕСЬ ЗАБРОШЕННЫМИ КАФЕ !!! СНЕСИТЕ ИХ НАХРЕН , ЕСЛИ НЕ МОЖЕТЕ НАВЕСТИ ПОРЯДОК ВОКРУГ НИХ ! КАФЕ АПЕЛЬСИН - ВОКРУГ ПОМОЙКА А ГЛАВНЫМ СМОТРИТЕЛЯМ ПОФИГ !!!
ответить

ДААААА МОЛОДЦЫ

сегодня, 14:50
А ЕЩЁ ЗАИМИТЕСЬ ЗАБРОШЕННЫМИ КАФЕ !!! СНЕСИТЕ ИХ НАХРЕН , ЕСЛИ НЕ МОЖЕТЕ НАВЕСТИ ПОРЯДОК ВОКРУГ НИХ ! КАФЕ АПЕЛЬСИН - ВОКРУГ ПОМОЙКА А ГЛАВНЫМ СМОТРИТЕЛЯМ ПОФИГ !!!
ответить

Юрок Алтушок.

сегодня, 14:41
У нас на Первомайской улице, на газоне разместили мусорный бункер. Строительные работы закончились, а бункер стоит уже 3 месяца и вывозить его никто не собирается. Уважаемая мэрия заберите побыстрее этот бункер с мусором в собственность города, пожалуйста.
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Какой хороший критерий

сегодня, 14:40
Вросший в Землю!
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Марина

сегодня, 14:39
На фиг эти вазы и прочее старье (более 10 лет) на помойку автоматически!!! А вазы эти сразу! Когда вообще закроют это позорище?????
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Инна

сегодня, 14:37
марачкя
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