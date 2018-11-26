В Липецке ищут хозяина сгоревшей иномарки

Автохлам убрали из двух дворов.

Специалисты управления Советским округом администрации Липецка снова нашли в городских дворах брошенные машины. Теперь в мэрии ждут владельцев автохлама, сообщает городская администрация.



На этот раз брошенные машины вывезли из дворов двух районов. Вросший в землю ВАЗ 2106 находился на газоне у дома №85 по улице Гагарина, а сгоревшая Mazda под окнами дома №6 улицы Филипченко. Оба автомобиля перевезли на штраф-стоянку. Они проведут там 60 дней, после чего перейдут в собственность города и будут утилизированы.



С начала работы проекта по очищению Липецка от автохлама на территории города было обнаружено около 200 превратившихся в металлолом машин. В результате совместной работы департамента благоустройства и сотрудников управлений округами более 150 из них владельцы вывезли добровольно. От оставшихся ржавых раритетов территорию областного центра предполагается очистить уже до конца года.