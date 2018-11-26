32 минуты назад
Украина решила ввести военное положение
Режим может быть введен на 60 суток. Ранее президент Украины Петр Порошенко срочно созвал военный кабинет, который поручил СНБО рассмотреть вопрос о военном положении. Верховная Рада примет окончательное решение на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября.
"Совет национальной безопасности и обороны предлагает ввести военное положение сроком на 60 дней", - зачитал он решение СНБО, заседание которого состоялось 26 ноября.
Турчинов добавил, что военное положение на Украине, решение о котором в ночь на понедельник принял СНБО, может быть отменено в любой момент. "В случае нормализации ситуации военное положение может быть отменено в любое время", - сказал он.
В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко призвал депутатов Верховной рады явиться на внеочередное заседание парламента и утвердить проект решения СНБО, - передает ТАСС.
При этом он подчеркнул, что данное решение не означает какого-либо изменения в действиях армии в зоне силовой операции в Донбассе и не предусматривает срочной мобилизации. "Это не означает, что Украина будет проводить какие-либо наступательные операции", - заверил украинский лидер. По его словам, Киев будет придерживаться минских соглашений.
Рассмотрение депутатами Верховной рады инициативы СНБО начнется 26 ноября в 16:00 (17:00 мск). Об этом сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
"Во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины и обращения президента Украины на понедельник, 26 ноября, на 16:00 (17:00 мск) я собираю внеочередную сессию Верховной рады Украины", - написал он в Facebook.