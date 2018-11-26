Керченский пролив снова открыли для гражданских судов

Канал был перекрыт после провокации, организованной вчера в Азовском море украинскими военными. Три корабля ВМСУ, "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", нарушив морскую государственную границу РФ вошли в территориальные воды нашей страны и устремились к Керченскому проливу.





Накануне утром корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву пересекли госграницу России. Суда вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей.



Было принято решение применить оружие. Все три корабля задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом.



В ходе инцидента легкие ранения получили трое украинских военных. Им оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет.



Керченский пролив временно закрывали для прохода гражданских судов в целях безопасности.



Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и запросила срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в Азовском море. Предварительно встреча назначена на 11:00 понедельника (19:00 мск).





Судоходство в Керченском проливе, прерванное в воскресенье в целях безопасности, возобновлено. Об этом РИА Новости сообщил гендиректор предприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков.Накануне утром корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву пересекли госграницу России. Суда вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей.Было принято решение применить оружие. Все три корабля задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом.В ходе инцидента легкие ранения получили трое украинских военных. Им оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет.Керченский пролив временно закрывали для прохода гражданских судов в целях безопасности.Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и запросила срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в Азовском море. Предварительно встреча назначена на 11:00 понедельника (19:00 мск).