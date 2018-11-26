Общество
59 минут назад
Липецкой молодежи задали вопросы
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В регионе идет исследование.
Специалисты РАНХиГС проводят среди липчан в возрасте от 14 до 30 лет социологическое исследование. Авторов опроса интересует то, как жители области оценивают региональную молодежную политику.
Опрос анонимный. Авторов исследования интересует только возраст и род занятий респондента. Липчан просят рассказать, есть ли в регионе проблема с трудоустройством молодежи, а также много ли молодых людей являются членами политических партий, общественных движений и т.п
Аналитиков интересует, знают ли липчане о мероприятиях, праздниках и конкурсах для молодежи в Липецкой области, откуда молодых люди о них узнают - в своем учебном заведении, из местной прессы, сайтов, соцсетей или из уличной рекламы, и какие мероприятия посещают.
Авторам опроса важно узнать, как и где юноши и девушки проводят досуг: в спортивных секциях и кружках, в ночных клубах и на дискотеках, в тематических кружках, в кафе, барах, ресторанах, на прогулках с друзьями, посещают ли выставки и музеи или предпочитают им бродить по торговым центрам, читают ли книги, смотрят ли телевизор или сидят в Сети. У молодежи спрашивают, как они оценивают деятельность профильных органов. Кроме того, респондентов просят связать неэффективную молодежную политику и отток молодежи из региона, предложить меры по исправлению ситуации.
Опрос анонимный. Авторов исследования интересует только возраст и род занятий респондента. Липчан просят рассказать, есть ли в регионе проблема с трудоустройством молодежи, а также много ли молодых людей являются членами политических партий, общественных движений и т.п
Аналитиков интересует, знают ли липчане о мероприятиях, праздниках и конкурсах для молодежи в Липецкой области, откуда молодых люди о них узнают - в своем учебном заведении, из местной прессы, сайтов, соцсетей или из уличной рекламы, и какие мероприятия посещают.
Авторам опроса важно узнать, как и где юноши и девушки проводят досуг: в спортивных секциях и кружках, в ночных клубах и на дискотеках, в тематических кружках, в кафе, барах, ресторанах, на прогулках с друзьями, посещают ли выставки и музеи или предпочитают им бродить по торговым центрам, читают ли книги, смотрят ли телевизор или сидят в Сети. У молодежи спрашивают, как они оценивают деятельность профильных органов. Кроме того, респондентов просят связать неэффективную молодежную политику и отток молодежи из региона, предложить меры по исправлению ситуации.
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