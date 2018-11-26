Происшествия

21 минуту назад

Из сарая украли 10 несушек

2 258
#кража
Из сарая украли 10 несушек

Вор предстал перед судом.

Левобережный районный суд Липецка в особом порядке рассмотрел материалы уголовного дела в отношении безработного мужчину. Его обвинили в краже. Липчанин признал свою вину.

Как указано в материалах суда, преступление было совершено в Липецке ночью 4 мая. Целью вора был сарай. Мужчина вскрыл его найденной в кустах арматурой. В сарае оказался курятник. Преступник украл 10 несушек. Он сложил птиц в мешок и скрылся. Ущерб от кражи оценили в 3 500 рублей.

Суд признал мужчину виновным в преступлении и наказал его 400 часами обязательных работ.
2 258
#кража

Комментарии (2)

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Rom

1 минуту назад
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://gg.gg/poyas
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Несушек

12 минут назад
унесли
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