Из сарая украли 10 несушек

Вор предстал перед судом.

Левобережный районный суд Липецка в особом порядке рассмотрел материалы уголовного дела в отношении безработного мужчину. Его обвинили в краже. Липчанин признал свою вину.



Как указано в материалах суда, преступление было совершено в Липецке ночью 4 мая. Целью вора был сарай. Мужчина вскрыл его найденной в кустах арматурой. В сарае оказался курятник. Преступник украл 10 несушек. Он сложил птиц в мешок и скрылся. Ущерб от кражи оценили в 3 500 рублей.



Суд признал мужчину виновным в преступлении и наказал его 400 часами обязательных работ.