Происшествия
9 минут назад
В Каликино сгорел дом
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В 15:34 ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании дома в Добровском районе, селе Каликино, на ул. Зареченская, д.30.
В результате загорания огнем уничтожена кровля дома по всей площади , внутренняя отделка на площади 50 м.кв. и сгораемые конструкции хозяйственной постройки по всей площади.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
В результате загорания огнем уничтожена кровля дома по всей площади , внутренняя отделка на площади 50 м.кв. и сгораемые конструкции хозяйственной постройки по всей площади.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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