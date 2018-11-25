Происшествия

9 минут назад

В Каликино сгорел дом

71
#пожар
В Каликино сгорел дом
В 15:34 ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании дома в Добровском районе, селе Каликино, на ул. Зареченская, д.30.

В результате загорания огнем уничтожена кровля дома по всей площади , внутренняя отделка на площади 50 м.кв. и сгораемые конструкции хозяйственной постройки по всей площади.  

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
71
#пожар

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