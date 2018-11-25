В Каликино сгорел дом

В 15:34 ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании дома в Добровском районе, селе Каликино, на ул. Зареченская, д.30.



В результате загорания огнем уничтожена кровля дома по всей площади , внутренняя отделка на площади 50 м.кв. и сгораемые конструкции хозяйственной постройки по всей площади.



Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.