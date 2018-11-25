В России

47 минут назад

Власти Дубая оплатили счета за лечение умершей российской туристки

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Власти Дубая оплатили счета за лечение умершей российской туристки

Тамбовчанка умерла во время отдыха в ОАЭ

Правитель эмирата Дубай (ОАЭ), шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум оказал финансовую помощь родным россиянки Натальи Поповой, умершей во время отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Тамбовской области, передает ТАСС.

«Он взял на себя не только оплату счетов из госпиталя, но и профинансировал транспортировку тела туристки на родину, авиабилеты членам семьи и прочие сопутствующие расходы», — говорится в сообщении.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин отправил на имя правителя Дубая и генерального консула России в Дубае и Северных Эмиратах Олега Фомина «письма с благодарностью за отзывчивость».

Туристка умерла после того, как врачи диагностировали у нее разрыв аорты и провели экстренную операцию. После оперативного вмешательства у женщины отказали почки. Несмотря на это, клиника в Дубае выставила счет в 15 миллионов рублей за лечение родным погибшей.
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