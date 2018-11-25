В России

55 минут назад

Четыре туриста на снегоходах пропали в горах Хакасии

98
Четыре туриста на снегоходах пропали в горах Хакасии

Спасатели ведут поиски

В районе поселка Приисковый (Орджоникидзевского района Хакасии) развернулась поисково-спасательная операци. По сообщению единой дежурно-диспетчерской службы, в горной местности в отрогах Западных Саян в субботу днем пропали четыре человека, катавшихся на снегоходах – в расчетный час они не вернулись в поселок.

Туристы, скорее всего, заблудились в горно-таежной местности - со вчерашнего дня здесь бушует буран.

На поиски вышли около десяти местных добровольцев на своих снегоходах – они прочесывают близлежащую местность вместе с полицией и спасателями Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России, сообщает Российская Газета. Авиацию по погодным условиям применять нельзя.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС России по Хакасии, о пропаже туристов заявил мужчина, который сдавал им жилье в поселке. По предварительной информации, двое из пропавших - жители Красноярского края.
98

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Власти Дубая оплатили счета за лечение умершей российской туристки
Власти Дубая оплатили счета за лечение умершей российской туристки

45 минут назад

В России
У Сергея Безрукова родился четвертый ребенок
#Безруков
3
У Сергея Безрукова родился четвертый ребенок

вчера, 12:50

В России
Российской экономике прогнозируют слабый рост
#Экономика
1
Российской экономике прогнозируют слабый рост

вчера, 12:14

В России
В России напомнили Украине об исторической принадлежности Крыма
#Крым #Россия #Украина
В России напомнили Украине об исторической принадлежности Крыма

вчера, 12:01

В России
Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в центре Москвы
#Пожар в Москве
Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в центре Москвы

вчера, 11:51

В России
Жители России назвали необходимые для счастья зарплаты
#Зарплата
Жители России назвали необходимые для счастья зарплаты

вчера, 11:42

В России