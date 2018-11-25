Четыре туриста на снегоходах пропали в горах Хакасии

Спасатели ведут поиски

В районе поселка Приисковый (Орджоникидзевского района Хакасии) развернулась поисково-спасательная операци. По сообщению единой дежурно-диспетчерской службы, в горной местности в отрогах Западных Саян в субботу днем пропали четыре человека, катавшихся на снегоходах – в расчетный час они не вернулись в поселок.



Туристы, скорее всего, заблудились в горно-таежной местности - со вчерашнего дня здесь бушует буран.



На поиски вышли около десяти местных добровольцев на своих снегоходах – они прочесывают близлежащую местность вместе с полицией и спасателями Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России, сообщает Российская Газета. Авиацию по погодным условиям применять нельзя.



Согласно сообщению пресс-службы МЧС России по Хакасии, о пропаже туристов заявил мужчина, который сдавал им жилье в поселке. По предварительной информации, двое из пропавших - жители Красноярского края.