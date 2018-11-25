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сегодня, 12:08

1,7 миллионов выиграли потребители в судах у представителей сферы торговли и бытового обслуживания

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#роспотребнадзор #суд
1,7 миллионов выиграли потребители в судах у представителей сферы торговли и бытового обслуживания

Содействие липчанам в судах оказывал Роспотребнадзор

Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области проведена работа по судебной защите прав потребителей. В 2018 году в судебные органы направлено 59 исковых заявлений в защиту прав неопределенного круга и конкретных потребителей, дано 154 заключения в судах по гражданским делам о защите прав потребителей.

В структуре исков наибольшее их количество приходится на сферу торговли и составляет 92% от общего количества исков. В то же время увеличилось количество исков в сфере бытового обслуживания населения в 1,9 раза.

В результате участия Управления в судебной защите в пользу потребителей присуждено более 1,7 млн. руб., сообщает Управление Роспотребнадзора Липецкой области.

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#роспотребнадзор #суд

Комментарии (2)

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Работники АО"Липецкгеология"

55 минут назад
От судов в Липецке нет никакого толка.Подали все за задержку по зарплате с апреля 2018 года,выиграли в суде ,а деньги так и не отдали.Законы в России не действуют!
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мне вот интересно

сегодня, 12:16
Вот чьи дела Роснепотребнадзор в суд отправляет? На прим не запишешься. Дальше входа с турникетом не пускают. Сколько раз обращался даже отписки от них не дождался.
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