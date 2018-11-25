1,7 миллионов выиграли потребители в судах у представителей сферы торговли и бытового обслуживания

Содействие липчанам в судах оказывал Роспотребнадзор

Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области проведена работа по судебной защите прав потребителей. В 2018 году в судебные органы направлено 59 исковых заявлений в защиту прав неопределенного круга и конкретных потребителей, дано 154 заключения в судах по гражданским делам о защите прав потребителей.

В структуре исков наибольшее их количество приходится на сферу торговли и составляет 92% от общего количества исков. В то же время увеличилось количество исков в сфере бытового обслуживания населения в 1,9 раза.

В результате участия Управления в судебной защите в пользу потребителей присуждено более 1,7 млн. руб., сообщает Управление Роспотребнадзора Липецкой области.