сегодня, 12:50
У Сергея Безрукова родился четвертый ребенок
Народный артист России, актер Сергей Безруков сообщил о рождении сына. Новостью о пополнении в семье он поделился в соцсети Instagram. Артист опубликовал свою фотографию из роддома.
"СЫН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (И я снова был рядом) АНЕЧКА, ЛЮБИМАЯ МОЯ, РОДНАЯ МОЯ!!! СПАСИБО ТЕБЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" — написал он.
Четвертого июля 2016 года у Сергея Безрукова и Анны Матисон родилась дочь Мария.
В мае 2018 года супруги объявили, что ждут второго ребенка.
О том, что Сергей Безруков станет отцом в четвертый раз, его поклонники узнали в мае этого года. Тогда актер написал в своем Инстаграме: «Дорогие мои, хорошие! Рады сообщить вам радостную новость! Мы с Аней снова ждем пополнение в семье! У нас уже складывается традиция, как на ''Кинотавр'' ехать, так снова пополнение»
С тех самых пор поклонники с нетерпением ждали, когда Сергей объявит о появлении малыша на свет. Это радостное событие случилось сегодня, 24 ноября.
На опубликованном снимке Сергей позирует прямо в палате. На заднем фоне, судя по всему, лежит его супруга Анна Матисон. Для режиссера это только второй ребенок, а вот у самого Безрукова есть внебрачный сын Иван и дочь Александра. Поклонники принялись поздравлять артиста с пополнением в семье. Фолловеры пожелали малышу крепкого здоровья, а самому Безрукову поменьше бессонных ночей.
Елена