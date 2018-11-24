В России

сегодня, 12:50

У Сергея Безрукова родился четвертый ребенок

1 233
#Безруков
У Сергея Безрукова родился четвертый ребенок

Народный артист России, актер Сергей Безруков сообщил о рождении сына. Новостью о пополнении в семье он поделился в соцсети Instagram. Артист опубликовал свою фотографию из роддома.

Народный артист России Сергей Безруков и режиссер Анна Матисон вновь стали родителями. О рождении сына актер рассказал в Instagram, - передает РИА -Новости.

"СЫН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (И я снова был рядом) АНЕЧКА, ЛЮБИМАЯ МОЯ, РОДНАЯ МОЯ!!! СПАСИБО ТЕБЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" — написал он.

Четвертого июля 2016 года у Сергея Безрукова и Анны Матисон родилась дочь Мария.

В мае 2018 года супруги объявили, что ждут второго ребенка.

О том, что Сергей Безруков станет отцом в четвертый раз, его поклонники узнали в мае этого года. Тогда актер написал в своем Инстаграме: «Дорогие мои, хорошие! Рады сообщить вам радостную новость! Мы с Аней снова ждем пополнение в семье! У нас уже складывается традиция, как на ''Кинотавр'' ехать, так снова пополнение»

С тех самых пор поклонники с нетерпением ждали, когда Сергей объявит о появлении малыша на свет. Это радостное событие случилось сегодня, 24 ноября.

На опубликованном снимке Сергей позирует прямо в палате. На заднем фоне, судя по всему, лежит его супруга Анна Матисон. Для режиссера это только второй ребенок, а вот у самого Безрукова есть внебрачный сын Иван и дочь Александра. Поклонники принялись поздравлять артиста с пополнением в семье. Фолловеры пожелали малышу крепкого здоровья, а самому Безрукову поменьше бессонных ночей.
1 233
#Безруков

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Елена

39 минут назад
Поздравляю Вас, крепкого вам здоровьЯ, любви и добра!!!!!!!!!!!!
ответить

Еще в рубрике

Российской экономике прогнозируют слабый рост
#Экономика
Российской экономике прогнозируют слабый рост

сегодня, 12:14

В России
В России напомнили Украине об исторической принадлежности Крыма
#Крым #Россия #Украина
В России напомнили Украине об исторической принадлежности Крыма

сегодня, 12:01

В России
Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в центре Москвы
#Пожар в Москве
Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в центре Москвы

сегодня, 11:51

В России
Жители России назвали необходимые для счастья зарплаты
#Зарплата
Жители России назвали необходимые для счастья зарплаты

сегодня, 11:42

В России
#черная пятница
Скидки во время «Черной пятницы» в России впервые проверят роботы

вчера, 18:03

В России
Банки обяжут менять размер ежемесячных выплат по ипотечным кредитам
#ипотека
Банки обяжут менять размер ежемесячных выплат по ипотечным кредитам

вчера, 18:01

В России