10 фактов об армейской службе, которые надо знать современному призывнику

Портянки, дедовщина и наряды по кухне остались в прошлом.

Осенняя призывная кампания этого года в разгаре: Липецкая область должна отправить в в армию более 1100 призывников. Руководство областного военного комиссариата предрекает успех в выполнении задания, ведь такого высокого процента по призыву, как в Липецкой области, нет больше ни у одного региона, относящегося к Западному военному округу.



Папы современных новобранцев служили в «лихие девяностые» и, вспоминая армию, упоминают постоянное чувство голода, чистку снега на плацу и ощущение опасности, исходившее от старослужащих. Нынешние «дембеля» рассказывают совсем другие истории.



Наш эксперт в вопросах армейской службы, исполняющий должность начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Липецкой области Игорь Козлов, рассказал корреспонденту GOROD48 о том, почему сегодня не стоит бояться службы в армии, и какая от этой службы может быть человеку польза.



1. В армии можно получить новую или дополнительную специальность.



Ежегодно около 360 допризывников Липецкой области бесплатно обучаются автовождению по линии ДОСААФ и получают права категории С. Во время армейской службы молодой человек может усовершенствовать свои навыки водителя и сдать на права категории D и Е: освоить профессию водителя автобуса, водителя с прицепом, автокрановщика, топливомаслозаправщика. Такие возможности служивым предоставляют в учебных частях Белгородской и Воронежской областей.



- Также ежегодно мы направляем шесть человек в военную школу поваров, которая действует в учебной части в Наро-Фоминске, - продолжает Игорь Валерьевич. - За три месяца солдат получает специальность и во время последующей службы работает поваром.



Заметим, что 18-летних новобранцев становится все меньше и меньше, все стараются перед армией получить образование, среднее или высшее. Средний возраст призывника сейчас — 20-21 год.



2. Солдаты больше не носят кирзовых сапог и не подшивают воротнички.



В современной армии выдают ботинки с высокими берцами и обычные носки.



На призывном пункте новобранец получает два комплекта так называемой, офисной формы — зимний и летний. В ней он едет на место службы, а там ему выдают полевой комплект обмундирования. В разных войсках оно различное, в зависимости от климата: на Севере, например, служащим полагаются и тулупы, и меховые жилеты, и утепленные берцы.



Ни офисный, ни полевой вид формы не требует пришивания воротничков. Эта традиция ушла в прошлое.



Почти 95% солдат-срочников из Липецкой области несут службу в границах Западного военного округа. Обычно 15-20 человек отправляются в Южный округ, несколько человек — в Крым. Примерно 10-15 новобранцев едут служить в Зауралье, например, в Оренбург. Десять парней каждый призыв ждет Северный флот — Североморск, Мурманск. Около 100 липецких юношей будут нести флотскую службу в Калининграде.



3. Солдатам разрешено пользоваться мобильными телефонами и выходить в Интернет.



Может, и есть некоторый повод для ностальгии по романтике «бумажной» почтовой переписки, но в наш век цифровых технологий все проще и удобнее: каждый служивый имеет право пользоваться мобильным телефоном. Но не круглосуточно, в зависимости от рода войск это право регламентируется по-разному.



Чаще всего солдаты получают гаджеты в свое распоряжение по вечерам и пользуются ими строго в казарме. Снимать и постить в Сети фото военных объектов запрещено.



4. Солдат-срочник имеет приоритет при поступлении в военное училище.



Этим правом ежегодно пользуются 20-25 парней из Липецкой области.



При поступлении в военное училище служащий представляет свой результат по ЕГЭ и держит экзамен на профпригодность. Если у неслужившего и отслужившего претендента будут равные баллы по ЕГЭ, предпочтение в зачислении получит второй. А это означает возможность со временем стать кадровым военным со всеми полагающимися льготами – ранним выходом на пенсию, гарантированным жильем от государства и так далее.



5. Питание в армии теперь почти санаторное.



Тут снова можно вспомнить голодные девяностые: именно тогда солдат в армии кормили хуже, чем заключенных в тюрьме. Игорь Козлов до сих пор с дрожью вспоминает серую кашу-овсянку, которой ему приходилось поддерживать свои силы во время учебы в военном училище. В наши дни право солдата на полный комплект белков, жиров и углеводов строго соблюдается.



- Сейчас меню в военных частях разнообразнейшее, у солдат даже есть выбор: 2-3 вида супа и вторых блюд, мясо и рыба. И десерты в рационе бывают – шоколад или пирожные, - говорит Игорь Валерьевич. – Во время полевых выходов дают дополнительный паек. А как же иначе? Солдат постоянно испытывает нагрузки, тратит много энергии, ему нужно хорошо питаться.



6. За время службы в армии можно скопить около 24 тысяч рублей.



Оклад солдата – 2000 в месяц, деньги перечисляются ему на банковскую карту. Эти деньги можно тратить на свои нужды в армейском магазине, а если не куришь, да еще иногда, как выяснилось, получаешь на десерт шоколад, то к чему транжирить? Заслуживая звания (ефрейтора, младшего сержанта и далее), можно увеличивать сумму своего оклада.



7. Солдаты больше не несут нарядов по столовой и не привлекаются к строительно-ремонтным работам.



Да, армейская шутка «Копать отсюда и до утра» устарела. Но не стоит путать строительно-ремонтные работы на какой-нибудь личной даче со службой в инженерных войсках.



- Это очень интересный род войск, где служащим доведется работать со сложной и редкой техникой, - поясняет Игорь Валерьевич. - Это, например, бульдозер-путепрокладчик БАТ, или машина для разминирования «Змей Горыныч». Несколько наших новобранцев в этом году отправились в понтонную часть – будут разворачивать понтонные мосты на воде с помощью катеров.



8. Татуировки на теле закроют новобранцу путь в определенные роды войск.



Будь то трэш-полька, чикано, полинезийские, или биомеханика – все это может казаться вам очень стильным, но с «росписью» в элитные войска не попадешь.



Например, в знаменитый Семеновский полк не возьмут, в Президентский полк тоже, и во всевозможные иные комендантские части.



9. Такое понятие как «дедовщина» отмирает в принципе.



Во-первых, когда все служат один год, никаким «дедушкам» просто неоткуда взяться. А во-вторых, в казармах и других помещениях воинских частей для профилактики неуставных отношений сейчас стоят видеокамеры. Ежедневно, после зарядки, солдат осматривают в присутствии медиков, а один-два раза в месяц – в присутствии прокурорских работников. Синяк или ссадина на теле служащего – повод для строжайшего разбирательства. Мини-конфликты в мужском коллективе неизбежны, но солдаты практически не остаются без присмотра. На это есть дежурные по ротам, контрольные группы, дневальные.



10. Армия – это не только стрельба и строевая подготовка.



По-прежнему военная служба включает в себя и кроссы, и полевые выходы, и марш-броски, и строевую подготовку, и стрельбы на полигонах. Без ежедневных физических упражнений и гимнастики армии просто нет и быть не может.



Служащие спортивных рот показывают отличные результаты в олимпийских видах спорта, в зависимости от рода войск между частями проводятся соревнования по волейболу, хоккею, тяжелой атлетике и другим спортивным дисциплинам. Во время армейской службы при желании можно сдать норматив на спортивный разряд, и, что называется, «построить» тело: при каждой роте нынче оборудован тренажерный зал.



Игорь Козлов за 9 лет работе в военном комиссариате области заметил: с каждым годом призывники подготовлены к армии все лучше – они демонстрируют все больший интерес к спорту и здоровому образу жизни. Например, курящих среди новобранцев сейчас в несколько раз меньше, чем 10-15 лет назад.



При этом в обязательную, так сказать, программу службы входят и культурные мероприятия и развлечения: солдаты ездят на экскурсии, в музеи, бывают на концертах и в кино. Все это современная российская армия переняла от советской, как и уникальную возможность увидеть новые места, расширить кругозор, получить опыт «взрослой» жизни и завести новых друзей на всю жизнь.



Елена Фролова