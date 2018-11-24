В России

47 минут назад

В России напомнили Украине об исторической принадлежности Крыма

92
#Крым #Россия #Украина
В России напомнили Украине об исторической принадлежности Крыма

Сенатор Алексей Пушков напомнил президенту Украины Петру Порошенко, назвавшему визит президента РФ Владимира Путина в Крым нарушением международного права, что полуостров исторически был российской территорией.

Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о визите российского лидера Владимира Путина в Крым.

«От заклинаний Порошенко Крым на Украину не вернется. Поезд истории ушел», — написал Пушков.

По его словам, Крым исторически был российским, - пишет Газета.ru.

Ранее Порошенко заявил, что приезд Путина в Крым является «грубым нарушением международного права».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
92
#Крым #Россия #Украина

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Российской экономике прогнозируют слабый рост
#Экономика
Российской экономике прогнозируют слабый рост

34 минуты назад

В России
Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в центре Москвы
#Пожар в Москве
Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в центре Москвы

58 минут назад

В России
Жители России назвали необходимые для счастья зарплаты
#Зарплата
Жители России назвали необходимые для счастья зарплаты

сегодня, 11:42

В России
#черная пятница
Скидки во время «Черной пятницы» в России впервые проверят роботы

вчера, 18:03

В России
Банки обяжут менять размер ежемесячных выплат по ипотечным кредитам
#ипотека
Банки обяжут менять размер ежемесячных выплат по ипотечным кредитам

вчера, 18:01

В России
Большая пресс-конференция Путина пройдет 20 декабря
#Пресс-конференция Путина
2
Большая пресс-конференция Путина пройдет 20 декабря

вчера, 15:43

В России