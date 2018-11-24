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В России напомнили Украине об исторической принадлежности Крыма
Сенатор Алексей Пушков напомнил президенту Украины Петру Порошенко, назвавшему визит президента РФ Владимира Путина в Крым нарушением международного права, что полуостров исторически был российской территорией.
«От заклинаний Порошенко Крым на Украину не вернется. Поезд истории ушел», — написал Пушков.
По его словам, Крым исторически был российским, - пишет Газета.ru.
Ранее Порошенко заявил, что приезд Путина в Крым является «грубым нарушением международного права».
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.