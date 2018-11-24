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57 минут назад

Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в центре Москвы

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#Пожар в Москве
Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в центре Москвы

Один человек погиб, двое пострадали в результате пожара в жилом доме на улице Мытная в центре Москвы.

Один человек стал жертвой пожара в жилом доме на улице Мытной в Москве. Об этом сообщает в субботу, 24 ноября, телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев произошедшего.

Возгорание началось на кухне в трехкомнатной коммунальной квартире. Его площадь достигла 7 кв. м. Сейчас пожар потушен.

По информации журналистов, еще двух человек, находившихся в квартире, удалось спасти, один получил травмы. Всего из дома были эвакуированы 25 человек, - пишут "Известия".

23 ноября пожар вспыхнул на складе горюче-смазочных материалов в Москве. В результате инцидента погиб один человек.
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#Пожар в Москве

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