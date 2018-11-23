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Липецкая вечЁрка: нападение в магазине, драма в лесу и потасовка за кафе

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#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: нападение в магазине, драма в лесу и потасовка за кафе

Представляем вам обзор самых популярных у пользователей липецких новостей в пятницу, 23 ноября.

Липчане не оставили без внимания нападение на женщину в магазине. Ревнивцем с ножом оказался бывший милиционер. Ранее он был судим за взяточничество и драку с полицейскими. 19 ноября бывший милиционер пришел к бывшей возлюбленной, чтобы выяснить отношения. Увидев ее вместе с новым мужчиной, он проследовал за ними в продуктовый магазин, где нанес 26-летней женщине несколько ударов ножом, один из которых пришелся в шею.

Пользователи сегодня интересовались встречей чиновников и общественников. Центральными вопросами повестки дня стали итоги реализации в городе Липецке федерального проекта «Безопасные и качественные дороги-2018» и планы большого дорожного ремонта 2019 года, а также украшение города к Новому году и Рождеству.

Много комментариев оставлено под сообщением насчет драмы в лесу. Вчера в Чаплыгинскую районную больницу из леса привезли охотинспектора с огнестрельным ранением ног. 56-летний егерь рассказал, что попал под выстрел самострела во время обхода лесного массива. Пуля пробила липчанину обе ноги (вероятно, браконьер насторожил самострел на косулю или кабана). Сейчас он находится в реанимации (во время транспортировки в больницу мужчина потерял много крови).

Не осталась без внимания новость «За «Макдональдсом» мужчину ударили ножом в сердце». Потасовка с участием иностранца случилась в Ельце.
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#обзор #события #вечЁрка

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