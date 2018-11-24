Погода в Липецке

24 минуты назад

В Липецкой области небольшой мокрый снег и до +2

239
#снег
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В Липецкой области небольшой мокрый снег и до +2

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшие снег, мокрый снег и морось, местами гололед, на дорогах гололедица. 

Ветер западный, 4-9 м/сек. Температура ночью от 3 до 8 градусов мороза, днем температура составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшие снег, мокрый снег и морось. Температура ночью от 5 до 7 градусов мороза, днем от 1 до 3 градусов мороза. 

239
#снег
1

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