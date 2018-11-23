Погода в Липецке

сегодня, 17:04

В Липецкой области сухо и до +1

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В Липецкой области сухо и до +1

В ближайшие трое суток в Липецкой области ожидается характерная для данного времени погода, 24 ноября осадки маловероятны, 25 ноября они пройдут лишь местами, а 26 ноября ожидаются снег, мокрый снег и морось различной интенсивности. 

Местами будут гололед, налипание мокрого снега и гололедица на дорогах. Среднесуточные температуры воздуха составят 3-5 градусов мороза, что в пределах климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 ноября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 8-13 м/сек. Температура ночью от 5 до 10 градусов мороза, днем температура составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 7 до 9 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов мороза.

24 ноября стал самым теплым в Липецке в 1971 году, тогда в городе было +8. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1941 году – 18 градуса мороза.
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