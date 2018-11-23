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Большая пресс-конференция Путина пройдет 20 декабря

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#Пресс-конференция Путина
Большая пресс-конференция Путина пройдет 20 декабря

В Кремле назвали дату и время начала большой ежегодной пресс-конференции президента. Место проведения мероприятия пока не анонсируется - о нем обещают сообщить дополнительно. Общение главы государства с прессой состоится 20 декабря в 12:00 по столичному времени.

Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию 20 декабря, такая информация появилась на сайте Кремля, - передает РИА-Новости.

"Департамент аккредитации управления пресс-службы и информации президента начинает прием заявок на участие в мероприятии", — говорится в сообщении.

Уточняется, что общение с представителями СМИ начнется в полдень. Место проведения встречи пока не известно.

Большая пресс-конференция президента — ежегодное мероприятие, которое проводится с 2001 года. Как правило, сначала глава государства озвучивает основные экономические и социальные показатели. После журналисты получают возможность задать вопросы.

Прошлая пресс-конференция состоялась 14 декабря в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве. На нее аккредитовалось рекордное количество представителей российских и иностранных СМИ — 1640 человек. Общение с журналистами длилось три часа и сорок минут, за это время Путин ответил на 73 вопроса.

В этом году мероприятие пройдет в четырнадцатый раз.


216
#Пресс-конференция Путина

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