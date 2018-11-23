Большая пресс-конференция Путина пройдет 20 декабря

В Кремле назвали дату и время начала большой ежегодной пресс-конференции президента. Место проведения мероприятия пока не анонсируется - о нем обещают сообщить дополнительно. Общение главы государства с прессой состоится 20 декабря в 12:00 по столичному времени.





"Департамент аккредитации управления пресс-службы и информации президента начинает прием заявок на участие в мероприятии", — говорится в сообщении.



Уточняется, что общение с представителями СМИ начнется в полдень. Место проведения встречи пока не известно.



Большая пресс-конференция президента — ежегодное мероприятие, которое проводится с 2001 года. Как правило, сначала глава государства озвучивает основные экономические и социальные показатели. После журналисты получают возможность задать вопросы.



Прошлая пресс-конференция состоялась 14 декабря в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве. На нее аккредитовалось рекордное количество представителей российских и иностранных СМИ — 1640 человек. Общение с журналистами длилось три часа и сорок минут, за это время Путин ответил на 73 вопроса.



В этом году мероприятие пройдет в четырнадцатый раз.





Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию 20 декабря, такая информация появилась на сайте Кремля, - передает РИА-Новости "Департамент аккредитации управления пресс-службы и информации президента начинает прием заявок на участие в мероприятии", — говорится в сообщении.Уточняется, что общение с представителями СМИ начнется в полдень. Место проведения встречи пока не известно.Большая пресс-конференция президента — ежегодное мероприятие, которое проводится с 2001 года. Как правило, сначала глава государства озвучивает основные экономические и социальные показатели. После журналисты получают возможность задать вопросы.Прошлая пресс-конференция состоялась 14 декабря в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве. На нее аккредитовалось рекордное количество представителей российских и иностранных СМИ — 1640 человек. Общение с журналистами длилось три часа и сорок минут, за это время Путин ответил на 73 вопроса.В этом году мероприятие пройдет в четырнадцатый раз.