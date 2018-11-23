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сегодня, 15:39
На Украине с аэродрома похитили самолет
С территории бывшего аэродрома в Полтавской области Украины неизвестные похитили самолёт Ан-2.
В Полтавской области неизвестные украли самолет Ан-2, - передает агентство УНН со ссылкой на правоохранителей.
Также они похитили шесть комплектов навесного оборудования и неисправный двигатель с территории бывшего аэродрома в селе Божковское.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, - передает РИА-Новости.
Также они похитили шесть комплектов навесного оборудования и неисправный двигатель с территории бывшего аэродрома в селе Божковское.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, - передает РИА-Новости.