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сегодня, 15:39

На Украине с аэродрома похитили самолет

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На Украине с аэродрома похитили самолет

С территории бывшего аэродрома в Полтавской области Украины неизвестные похитили самолёт Ан-2.

В Полтавской области неизвестные украли самолет Ан-2, - передает агентство УНН со ссылкой на правоохранителей.

Также они похитили шесть комплектов навесного оборудования и неисправный двигатель с территории бывшего аэродрома в селе Божковское.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, - передает РИА-Новости.

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