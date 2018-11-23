В США двое подростков угнали самолет

Двое мальчиков в возрасте 14 и 15 лет угнали трактор, доехали на нем до частного аэродрома и пробрались в одномоторный самолет Cessna. Пролетев 24 км, подростки смогли посадить воздушное судно в аэропорту Вернал Риджина.





По данным местных властей, два подростка угнали самолет с аэродрома в небольшом городке Дженсен и летали над окрестностями. Сообщается, что самолет "очень низко" пролетал над автострадой приблизительно в 50 километрах к востоку от аэродрома. Угонщикам удалось удачно приземлиться в аэропорту города Вернал, который находится в 19 километрах от Дженсена.



Власти сообщают, что сейчас оба подростка находятся в центре задержания для несовершеннолетних в Вернале, - передает



Двух подростков 14 и 15 лет арестовали в США после того, как они угнали одномоторный самолет в американском штате Юта и вылетели на нем в соседний город, - сообщает местный телеканал KSL-TV со ссылкой на управление шерифа округа Юинта.По данным местных властей, два подростка угнали самолет с аэродрома в небольшом городке Дженсен и летали над окрестностями. Сообщается, что самолет "очень низко" пролетал над автострадой приблизительно в 50 километрах к востоку от аэродрома. Угонщикам удалось удачно приземлиться в аэропорту города Вернал, который находится в 19 километрах от Дженсена.Власти сообщают, что сейчас оба подростка находятся в центре задержания для несовершеннолетних в Вернале, - передает РИА-Новости