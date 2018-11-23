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В США двое подростков угнали самолет
Двое мальчиков в возрасте 14 и 15 лет угнали трактор, доехали на нем до частного аэродрома и пробрались в одномоторный самолет Cessna. Пролетев 24 км, подростки смогли посадить воздушное судно в аэропорту Вернал Риджина.
По данным местных властей, два подростка угнали самолет с аэродрома в небольшом городке Дженсен и летали над окрестностями. Сообщается, что самолет "очень низко" пролетал над автострадой приблизительно в 50 километрах к востоку от аэродрома. Угонщикам удалось удачно приземлиться в аэропорту города Вернал, который находится в 19 километрах от Дженсена.
Власти сообщают, что сейчас оба подростка находятся в центре задержания для несовершеннолетних в Вернале, - передает РИА-Новости.