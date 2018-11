В Британии опубликовали новые видео с Петровым и Бошировым

Полиция Лондона обнародовала новую видеозапись пребывания подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова в Солсбери, а также фотографию флакона, где якобы находилось отравляющее вещество, которым были отравлены Скрипали.

Полиция Лондона опубликовала на своем сайте три видеозаписи, на которых, по данным полиции, запечатлены граждане России Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые британскими властями в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.На кадрах видно двух мужчин, которые через турникеты выходят с железнодорожной станции Солсбери, а также ходят по улицам британского города (в частности, они прогуливались по Уилтон-Роуд и Фишертон-стрит). Записи на ж/д вокзале и на Уилтон-Роуд были сделаны 4 марта с разницей в 10 минут. На третьей записи дата не указана, но полиция утверждает, что все видео были сняты в один день.Восстанавливая события 4 марта в хронологическом порядке, полиция рассказала, что сначала подозреваемые прибыли на вокзал Солсбери около 11:48. Позднее, примерно в 11:58, их заметили проходящими мимо заправки на Уилтон-Роуд, «которая находится в непосредственной близости от дома Скрипалей». Вскоре после этого, как убеждены правоохранительные органы, на ручке входной двери Скрипалей разместили нервно-паралитическое вещество «Новичок», - передает "Коммерсантъ" «Третий клип показывает двух мужчин, которые идут по мосту на Фишертон-стрит примерно в 13:00, прежде чем вернуться на железнодорожный вокзал Солсбери и отправиться обратно в Хитроу, откуда они вылетят в Москву той же ночью»,— заявили в Скотленд-Ярде.Полиция также опубликовала фотографии поддельного флакона парфюма, в котором, как уверены правоохранительные органы, отравляющее вещество провезли в Великобританию. Полицейские призвали всех, кто в период со 2 по 4 марта мог видеть подозреваемых, либо коробку или флакон из-под поддельных духов Nina Ricci, сообщить об этом.Скрипали были отравлены в марте, позднее оба пошли на поправку и были выписаны из больницы. По мнению Великобритании, к отравлению причастна российская разведка и, в частности, господа Петров и Боширов, которых Лондон называет сотрудниками ГРУ. По информации Bellingcat и The Insider, настоящее имя господина Боширова — Анатолий Чепига, а господина Петрова — Александр Мишкин. Москва все обвинения отрицает.14 марта Великобритания в качестве ответной меры на отравление Скрипалей объявила о высылке 23 российских дипломатов и заморозке дипломатических контактов высокого уровня. Аналогичные шаги предприняли многие страны, в том числе Германия, Франция, Канада и США. Россия зеркально ответила каждой стране. Помимо этого 27 августа вступил в силу первый пакет американских санкций, введенных из-за «дела Скрипалей». Ограничительные меры включают запрет на продажу России оружия, а также товаров и технологий двойного назначения. В 2019 году может быть введен второй, более жесткий пакет санкций. Кроме того, как писала The Times, Великобритания требует от ЕС ввести санкции против российской разведки.По данным The Telegraph, в «деле Скрипалей» есть и третий подозреваемый. Он, как и первые два, является «офицером российской военной разведки» и ездил в Солсбери, чтобы спланировать атаку, утверждало издание. Как выяснила «Фонтанка», его зовут Сергей Федотов. По сведениям издания, 4 марта он покинул Великобританию вместе с другими двумя россиянами.