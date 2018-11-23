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При взрыве в Пакистане погибли 30 человек

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#Взрыв в Пакистане
При взрыве в Пакистане погибли 30 человек

По меньшей мере 30 человек погибли и более 40 получили ранения при взрыве на рынке в городе Хангу в провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане.

Число погибших в результате взрыва в округе Хангу на северо-западе Пакистана возросло до 30, более 40 человек получили ранения, - сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на источники в службе безопасности.

Ранее сообщалось о 25 погибших и 35 пострадавших, - передает РИА-Новости.

"Среди погибших трое детей", — сообщили источники. Они добавили, что "взрывное устройство с дистанционным управлением было установлено на мотоцикле".

Взрыв произошел в пятницу утром рядом с дверью религиозного училища. По данным властей, все раненые доставлены в больницу. Ведется расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что группа из трех человек устроила стрельбу и взорвала ручную гранату рядом со зданием дипмиссии КНР в Пакистане. Охранники консульства вступили с нападавшими в перестрелку. В столкновении погибли двое полицейских, еще один ранен.

248
#Взрыв в Пакистане

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