При взрыве в Пакистане погибли 30 человек

По меньшей мере 30 человек погибли и более 40 получили ранения при взрыве на рынке в городе Хангу в провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане.





Ранее сообщалось о 25 погибших и 35 пострадавших, - передает



"Среди погибших трое детей", — сообщили источники. Они добавили, что "взрывное устройство с дистанционным управлением было установлено на мотоцикле".



Взрыв произошел в пятницу утром рядом с дверью религиозного училища. По данным властей, все раненые доставлены в больницу. Ведется расследование инцидента.



Ранее сообщалось, что группа из трех человек устроила стрельбу и взорвала ручную гранату рядом со зданием дипмиссии КНР в Пакистане. Охранники консульства вступили с нападавшими в перестрелку. В столкновении погибли двое полицейских, еще один ранен.



Число погибших в результате взрыва в округе Хангу на северо-западе Пакистана возросло до 30, более 40 человек получили ранения, - сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на источники в службе безопасности.Ранее сообщалось о 25 погибших и 35 пострадавших, - передает РИА-Новости "Среди погибших трое детей", — сообщили источники. Они добавили, что "взрывное устройство с дистанционным управлением было установлено на мотоцикле".Взрыв произошел в пятницу утром рядом с дверью религиозного училища. По данным властей, все раненые доставлены в больницу. Ведется расследование инцидента.Ранее сообщалось, что группа из трех человек устроила стрельбу и взорвала ручную гранату рядом со зданием дипмиссии КНР в Пакистане. Охранники консульства вступили с нападавшими в перестрелку. В столкновении погибли двое полицейских, еще один ранен.