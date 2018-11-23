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сегодня, 13:33

Продажа новогодних деревьев в Липецке начнется 20 декабря

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#Новый год
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Продажа новогодних деревьев в Липецке начнется 20 декабря

В Липецке будет организовано 74 торговых места по продаже елок и сосен. 

Согласно существующему порядку размещения нестационарных торговых объектов, они  распределились на территории города по итогам проведения открытых аукционов. Приобрести главный символ Нового года традиционно жители и гости города смогут с 20 по 31 декабря.

Как сообщили в управлении потребительского рынка администрации Липецка, требования к организации торговых точек остались прежними. Предпринимателю необходимо установить ограждение, предоставить потребителю полную информацию о продавце, стоимости товара, обеспечить покупателя упаковочным материалом, а в завершении работы привести в порядок городскую территорию, на которой располагалась торговая точка. Цена за 1 метр сосны составит 350 рублей, ёлка будет стоить в районе 750-800 рублей.         

Заготовка сосны и ели начнется в регионе 1 декабря. Всего лесхозы области планируют срубить порядка 25 тысяч деревьев.

За незаконную вырубку насаждений сосны и ели граждане могут заплатить от 3 до 4, должностные лица от 20 до 40, а юридические от 200 до 300 тысяч рублей соответственно. Кроме того, по данным регионального управления лесного хозяйства, нарушителям придется возместить ущерб, нанесенный лесу в размере 7331 рубля за каждое дерево. При этом лицам, срубившим от двух елок и более, грозит уголовная ответственность.

В свою очередь городское управление потребительского рынка призывает предпринимателей и граждан отказаться от незаконной продажи елей и сосен. Во время реализации новогодних деревьев контроль над несанкционированной торговлей будет усилен. Нарушители лишатся продукции. Кроме того, им придется оплатить штраф:

- до 3,5 тыс. рублей на граждан (при повторном нарушении – до 5 тыс. рублей), до 10 тыс. рублей на должностных лиц (индивидуальных предпринимателей) и  до 100 тыс. рублей на юридических лиц.

Адреса торговых точек:

ул.15 микрорайон, район дома № 25
 ул.15 микрорайон, район дома № 24
ул.15 микрорайон, район дома № 8
ул.15 микрорайон, район дома № 8
пр.Победы, район дома № 108а
ул.Стаханова, район дома № 26
 ул.Стаханова, район дома № 26
ул.Стаханова, район дома № 45
ул.Шерстобитова, район дома № 10
Товарный пр., район дома № 1
ул.Циолковского, район дома № 3/1
ул.50 лет НЛМК, передвижной
пос.Сырский Рудник, передвижной
пос.Сырский Рудник, передвижной
ул.Стаханова, район дома № 35б
ул.Космонавтов, район дома № 30
ул.Горького, район дома № 11а
пл.Заводская, район дома № 1
пл.Заводская, район дома № 1
пл.Заводская, район дома № 1
пл.Мира, район дома № 3
ул.Ушинского, район дома № 2а
пос.Матырский, передвижной
пос.Матырский, передвижной
пр.60 лет СССР, район дома № 2
ул.Катукова, район дома № 14
ул.Катукова, район дома № 40
ул.Катукова, район дома № 24
ул.Катукова, район дома № 39
ул.Катукова, район дома № 30
ул.Космонавтов, район дома № 10
ул.Космонавтов, район дома № 108
ул.Космонавтов, район дома № 41/1
ул.Космонавтов, район дома № 41/1
ул.Космонавтов, район дома № 44/3
ул.Космонавтов, район дома № 3
ул.Космонавтов, район дома № 50
ул.Космонавтов, район дома № 72
ул.Космонавтов, район домов № 98, 100
ул.Космонавтов, район домов № 98, 100
ул.Космонавтов, район дома № 33/4
ул.Космонавтов, район дома № 15
ул.Космонавтов, район дома № 49/1
ул.Липовская, район дома № 1
 ул.Липовская, район дома № 1
ул.Меркулова, район дома № 31
ул.Меркулова, район дома № 55
ул.Меркулова, район дома № 14
ул.Меркулова, район дома № 14
ул.Меркулова, район дома № 14
ул.Мичурина, район дома № 28а
ул.Московская, район дома № 103
ул.Московская, район дома № 117
ул.Московская, район дома № 85
ул.Неделина, район дома № 31а
ул.Неделина, район дома № 31а
ул.Неделина, район дома № 22
ул.Опытная, район дома № 2
ул.П.Смородина, район дома № 2
ул.Папина, район дома № 6
пр.Победы, район дома № 25
ул.Стаханова, район дома № 2
ул.Стаханова, район дома № 29а
ул.Стаханова, район дома № 43
ул.Стаханова, район дома № 43
ул.Шуминского, район дома № 1а
ул.Стаханова, район дома № 51
ул.Студеновская, район дома № 27
ул.Суворова, район дома № 14
ул.Теперика, район дома № 2
ул.Терешковой, район дома № 25а
ул.Ушинского, район дома № 20
ул.Шкатова, район дома №  1
ул.Шкатова, район дома №  1.
6 697
#Новый год
1

Комментарии (6)

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1

6 минут назад
Дорого!
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лиса

32 минуты назад
Нафиг она нужна за 700-800руб?Не каждая семья сможет позволить такую роскошь!Обидно что сколько выкинется не проданными елки 31.12,а могли бы сделать подоступней для всех!!!
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липчанин

36 минут назад
Пора заканчивать бардаки с елками - ск сосен уничтожаем ежегодно?! Это не позволительно в нашем скудном во всех отношениях регионе, загазованном и загрязненном. САЖАЙТЕ ЛЕСА И ПАРКИ! ВМЕСТО ЕЛКИ - БУКЕТ!
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А

54 минуты назад
НЕЛЬЗЯ ЛИ ПОРАНЬШЕ ,ЛЮБЛЮ ТАКОЙ БИЗНЕС !!!!
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indezit

сегодня, 13:51
Продажа? А китайцам за так отдали
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!!!

сегодня, 13:46
"Открыли Америку"-всегда ёлки начинали продавать с 20 декабря.
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