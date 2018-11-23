Продажа новогодних деревьев в Липецке начнется 20 декабря

В Липецке будет организовано 74 торговых места по продаже елок и сосен.

Согласно существующему порядку размещения нестационарных торговых объектов, они распределились на территории города по итогам проведения открытых аукционов. Приобрести главный символ Нового года традиционно жители и гости города смогут с 20 по 31 декабря.



Как сообщили в управлении потребительского рынка администрации Липецка, требования к организации торговых точек остались прежними. Предпринимателю необходимо установить ограждение, предоставить потребителю полную информацию о продавце, стоимости товара, обеспечить покупателя упаковочным материалом, а в завершении работы привести в порядок городскую территорию, на которой располагалась торговая точка. Цена за 1 метр сосны составит 350 рублей, ёлка будет стоить в районе 750-800 рублей.



Заготовка сосны и ели начнется в регионе 1 декабря. Всего лесхозы области планируют срубить порядка 25 тысяч деревьев.



За незаконную вырубку насаждений сосны и ели граждане могут заплатить от 3 до 4, должностные лица от 20 до 40, а юридические от 200 до 300 тысяч рублей соответственно. Кроме того, по данным регионального управления лесного хозяйства, нарушителям придется возместить ущерб, нанесенный лесу в размере 7331 рубля за каждое дерево. При этом лицам, срубившим от двух елок и более, грозит уголовная ответственность.



В свою очередь городское управление потребительского рынка призывает предпринимателей и граждан отказаться от незаконной продажи елей и сосен. Во время реализации новогодних деревьев контроль над несанкционированной торговлей будет усилен. Нарушители лишатся продукции. Кроме того, им придется оплатить штраф:



- до 3,5 тыс. рублей на граждан (при повторном нарушении – до 5 тыс. рублей), до 10 тыс. рублей на должностных лиц (индивидуальных предпринимателей) и до 100 тыс. рублей на юридических лиц.



Адреса торговых точек:



ул.15 микрорайон, район дома № 25

ул.15 микрорайон, район дома № 24

ул.15 микрорайон, район дома № 8

ул.15 микрорайон, район дома № 8

пр.Победы, район дома № 108а

ул.Стаханова, район дома № 26

ул.Стаханова, район дома № 26

ул.Стаханова, район дома № 45

ул.Шерстобитова, район дома № 10

Товарный пр., район дома № 1

ул.Циолковского, район дома № 3/1

ул.50 лет НЛМК, передвижной

пос.Сырский Рудник, передвижной

пос.Сырский Рудник, передвижной

ул.Стаханова, район дома № 35б

ул.Космонавтов, район дома № 30

ул.Горького, район дома № 11а

пл.Заводская, район дома № 1

пл.Заводская, район дома № 1

пл.Заводская, район дома № 1

пл.Мира, район дома № 3

ул.Ушинского, район дома № 2а

пос.Матырский, передвижной

пос.Матырский, передвижной

пр.60 лет СССР, район дома № 2

ул.Катукова, район дома № 14

ул.Катукова, район дома № 40

ул.Катукова, район дома № 24

ул.Катукова, район дома № 39

ул.Катукова, район дома № 30

ул.Космонавтов, район дома № 10

ул.Космонавтов, район дома № 108

ул.Космонавтов, район дома № 41/1

ул.Космонавтов, район дома № 41/1

ул.Космонавтов, район дома № 44/3

ул.Космонавтов, район дома № 3

ул.Космонавтов, район дома № 50

ул.Космонавтов, район дома № 72

ул.Космонавтов, район домов № 98, 100

ул.Космонавтов, район домов № 98, 100

ул.Космонавтов, район дома № 33/4

ул.Космонавтов, район дома № 15

ул.Космонавтов, район дома № 49/1

ул.Липовская, район дома № 1

ул.Липовская, район дома № 1

ул.Меркулова, район дома № 31

ул.Меркулова, район дома № 55

ул.Меркулова, район дома № 14

ул.Меркулова, район дома № 14

ул.Меркулова, район дома № 14

ул.Мичурина, район дома № 28а

ул.Московская, район дома № 103

ул.Московская, район дома № 117

ул.Московская, район дома № 85

ул.Неделина, район дома № 31а

ул.Неделина, район дома № 31а

ул.Неделина, район дома № 22

ул.Опытная, район дома № 2

ул.П.Смородина, район дома № 2

ул.Папина, район дома № 6

пр.Победы, район дома № 25

ул.Стаханова, район дома № 2

ул.Стаханова, район дома № 29а

ул.Стаханова, район дома № 43

ул.Стаханова, район дома № 43

ул.Шуминского, район дома № 1а

ул.Стаханова, район дома № 51

ул.Студеновская, район дома № 27

ул.Суворова, район дома № 14

ул.Теперика, район дома № 2

ул.Терешковой, район дома № 25а

ул.Ушинского, район дома № 20

ул.Шкатова, район дома № 1

ул.Шкатова, район дома № 1.

