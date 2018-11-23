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50 минут назад

СК РФ опубликовал видео с места гибели российских военных в Сирии

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СК РФ опубликовал видео с места гибели российских военных в Сирии

Следственный комитет России опубликовал на своём YouTube-канале видеозаписи ведения огня по российским военным в Сирии, а также с мест крушений самолёта Су-24М и вертолёта в 2015 году.

Следственный комитет России опубликовал на своём YouTube-канале видеозаписи ведения огня по российским военным в Сирии, а также с мест крушений самолёта Су-24М и вертолёта в 2015 году, - передает RT.

В ведомстве отметили, что продолжается расследование дела об убийстве в Сирии пилота Су-24М Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича, также расследуется покушение на жизнь штурмана Константина Мурахтина.

Основной объём следственных действий проводился на территории Сирии.

«В результате проведённых осмотров мест происшествий в провинции Латакия обнаружены места крушений российского бомбардировщика и вертолёта спасательной группы», — указано в сообщении.

Также следствие установило позиции боевиков, с которых вёлся огонь по катапультировавшимся лётчикам. Также было найдено помещение в одном из населённых пунктов сирийской провинции Латакия, в которое злоумышленники доставили тело Пешкова.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал девять сирийских граждан по делу об убийстве Пешкова.
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