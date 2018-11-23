СК РФ опубликовал видео с места гибели российских военных в Сирии

Следственный комитет России опубликовал на своём YouTube-канале видеозаписи ведения огня по российским военным в Сирии, а также с мест крушений самолёта Су-24М и вертолёта в 2015 году.





В ведомстве отметили, что продолжается расследование дела об убийстве в Сирии пилота Су-24М Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича, также расследуется покушение на жизнь штурмана Константина Мурахтина.



Основной объём следственных действий проводился на территории Сирии.



«В результате проведённых осмотров мест происшествий в провинции Латакия обнаружены места крушений российского бомбардировщика и вертолёта спасательной группы», — указано в сообщении.



Также следствие установило позиции боевиков, с которых вёлся огонь по катапультировавшимся лётчикам. Также было найдено помещение в одном из населённых пунктов сирийской провинции Латакия, в которое злоумышленники доставили тело Пешкова.



Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал девять сирийских граждан по делу об убийстве Пешкова. Следственный комитет России опубликовал на своём YouTube-канале видеозаписи ведения огня по российским военным в Сирии, а также с мест крушений самолёта Су-24М и вертолёта в 2015 году, - передает RT В ведомстве отметили, что продолжается расследование дела об убийстве в Сирии пилота Су-24М Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича, также расследуется покушение на жизнь штурмана Константина Мурахтина.Основной объём следственных действий проводился на территории Сирии.«В результате проведённых осмотров мест происшествий в провинции Латакия обнаружены места крушений российского бомбардировщика и вертолёта спасательной группы», — указано в сообщении.Также следствие установило позиции боевиков, с которых вёлся огонь по катапультировавшимся лётчикам. Также было найдено помещение в одном из населённых пунктов сирийской провинции Латакия, в которое злоумышленники доставили тело Пешкова.Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал девять сирийских граждан по делу об убийстве Пешкова.