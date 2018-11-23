Общество

сегодня, 11:00

«Можно. Только без фанатизма»

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#инициатива #благоустройство #Портал неравнодушных
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«Можно. Только без фанатизма»

Липчане активно поддерживают предложение благоустроить аллею по улице Катукова.

Управление Октябрьским округом Липецка обратилось к жителям города и региона за советом. Сотрудники мэрии считают, что аллея на улице Катукова должна быть благоустроена. Но что именно там хотят видеть местные жители, как все сделать правильно - так, чтобы проведенные работы радовали глаз и несли пользу? На эти вопросы предлагают ответить всем посетителям областного краундсорсингового сервиса «Портал неравнодушных».

Интернет-пользователи сразу откликнулись на проблему. Дело в том, что аллея по улице Катукова, участок между трамвайным кольцом и перекрестком с улицей Меркулова - единственная там зелёная зона для отдыха и прогулки. Соответственно, вопрос затрагивает интересы тысячи липчан, живущих в «новых» микрорайонах.

Все, уже принявшие участие в голосовании, едины во мнении — благоустройство необходимо. Многие оставили свои пожелания. Так, Елена Алексашина предлагает поставить лавочки и несколько фонарей, заасфальтировать дорожки, разбить клумбы; в общем, взять за основу проекта сквер 60-летия Победы. А вот Сергей Богословский осторожничает.

- Можно. Только без фанатизма. Это всего лишь аллея, даже не сквер. Не надо там вкладывать миллионы. А вот аллея для прогулок с колясками и самокатами, плюс несколько скамеек - самое то. К тому же, один из главных вопросов, как быть с чудовищными дымоходами из подземных гаражей? Там надо как-то навести порядок, привести всё к единообразию, - рассуждает активист «Портала неравнодушных».

В свою очередь липчанка Ольга Быкова уверена: чем больше будет зелени в городе, тем лучше, да и аллеи нужны - гулять ведь можно не только в парке, приятно пройтись по аллее несколько остановок. Если вы придерживаетесь позиции о необходимости благоустройства общественного пространства, то стоит зайти на «Портал неравнодушных» и поставить «лайк». Также там ждут ваших предложений насчет того, как должна выглядеть аллея и на чьи интересы быть рассчитана — молодых семей, спортсменов или сразу и тех, и других. В любом случае — ваша позиция важна!

Опрос ведется вплоть до 30 ноября.

"PR"

3 835
#инициатива #благоустройство #Портал неравнодушных
2

Комментарии (3)

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Мер

1 минуту назад
Голосуйте активнее, мне срочно нужно немного баблапристроить. Пилорамы простаивают, срочно нужно пилить.
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...

24 минуты назад
Такое ощущение, что у нас только бездельники по аллеям шастают и на лавках около вонючих и неубранных мусорных корзин сидят. Денег на охрану в школе опять денег нет, а эти все со своими лавочками и цветочками, которые загнутся через месяц.
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Житель

44 минуты назад
Доведите до ума аллею по ул.Белана. На данный момент она предназначена только для выгула собак. Аллея под таким именем, и в таком состоянии. Начинаете и бросаете! Ничего не доводите до завершения!
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