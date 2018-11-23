В России

20 минут назад

Появление военных вертолетов над Кремлем объяснили учениями

66
Появление военных вертолетов над Кремлем объяснили учениями

Федеральная служба охраны объяснила появление двух военных вертолетов над Кремлем.

Федеральная служба охраны объяснила появление двух военных вертолетов над Кремлем, - передает РИА-Новости.

Накануне пользователи социальных сетей публиковали фотографии и видеокадры, на которых видно, как вертолеты вылетают с территории Кремля, один из них несет сетку с грузом, похожим на фигуры людей.

Тогда ФСО оставила эти публикации без комментариев.

В пятницу в центре по связям с прессой и общественностью ФСО сообщили, что в Москве проходили плановые учения.
66

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Саратовский депутат закончил эксперимент по выживанию на прожиточный минимум
#Прожиточный минимум
Саратовский депутат закончил эксперимент по выживанию на прожиточный минимум

13 минут назад

В России
ЦБ РФ отозвал лицензии у двух банков
#Лицензия #банк
ЦБ РФ отозвал лицензии у двух банков

22 минуты назад

В России
#дорожное движение
Дроны начнут патрулировать российские дороги

вчера, 16:51

В России
#инфляция
В 2019 году социально значимые продукты подорожают на 4-11%

вчера, 16:50

В России
Двоих обвиняемых по делу об изнасиловании уфимского дознавателя могут отпустить
#Изнасилование в Уфе
2
Двоих обвиняемых по делу об изнасиловании уфимского дознавателя могут отпустить

вчера, 16:26

В России
Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут из-за древнего города
#Крымский мост
Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут из-за древнего города

вчера, 15:25

В России