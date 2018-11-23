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20 минут назад
Появление военных вертолетов над Кремлем объяснили учениями
Федеральная служба охраны объяснила появление двух военных вертолетов над Кремлем.
Федеральная служба охраны объяснила появление двух военных вертолетов над Кремлем, - передает РИА-Новости.
Накануне пользователи социальных сетей публиковали фотографии и видеокадры, на которых видно, как вертолеты вылетают с территории Кремля, один из них несет сетку с грузом, похожим на фигуры людей.
Тогда ФСО оставила эти публикации без комментариев.
В пятницу в центре по связям с прессой и общественностью ФСО сообщили, что в Москве проходили плановые учения.
Накануне пользователи социальных сетей публиковали фотографии и видеокадры, на которых видно, как вертолеты вылетают с территории Кремля, один из них несет сетку с грузом, похожим на фигуры людей.
Тогда ФСО оставила эти публикации без комментариев.
В пятницу в центре по связям с прессой и общественностью ФСО сообщили, что в Москве проходили плановые учения.