В России

24 минуты назад

ЦБ РФ отозвал лицензии у двух банков

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#Лицензия #банк
ЦБ РФ отозвал лицензии у двух банков

В сообщении на сайте регулятора отмечается, что в деятельности банков установлены неоднократные нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ.

Сразу две финансовые организации — Русский ипотечный банк и банк «Первомайский» лишились лицензий по решению ЦБ. Один из них неделю назад объявил о прекращении платежей, - передает РБК.

Центробанк отозвал лицензию на банковскую деятельность у столичного Русского ипотечного банка (РИБ), сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора. Кроме того, лицензии лишился краснодарский банк «Первомайский».

«В ноябре 2018 года в связи с оттоком значительной части клиентской базы (порядка 50% средств юридических лиц) произошло резкое ухудшение финансового состояния КБ «Русский ипотечный банк» (ООО), связанное с острым дефицитом ликвидности. По этой причине банк оказался неспособен своевременно исполнять свои обязательства перед клиентами», — говорится в сообщении.

Руководство банка не принимало необходимых мер для нормализации работы, а также совершало операции с признаками вывода активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, отмечает ЦБ.

Неделю назад Русский ипотечный банк объявил о прекращении платежей из-за волны негативных публикаций в социальных сетях. Он также выпустил заявление, в котором сообщил, что совет директоров совместно с ЦБ разрабатывает меры для восстановления работоспособности кредитной организации. По величине активов на 1 ноября банк занимал 179-е место в банковской системе России.

Банк «Первомайский» специализировался на выдаче кредитов физическим и юридическим лица. Основным источником фондирования этой деятельности выступали привлеченные денежные средства населения (порядка 70% пассивов).

«При этом более 40% кредитного портфеля сформировано низкокачественной ссудной задолженностью», — отмечает Центробанк. Банк «Первомайский» регулярно занижал величину принимаемого кредитного риска, из-за чего ЦБ требовал у его руководства пополнить резервы, - говорится в сообщении.

Банк также нарушал законы о противодействии терроризму и отмывании доходов, проводил сомнительные транзакции, отмечают в ЦБ. Поэтому регулятор принял решение об отзыве лицензии и введении временной администрации. По величине активов «Первомайский» занимал 204-е место в банковской системе России.

Оба банка являются участниками системы страхования вкладов. Поэтому закон предусматривает, что в случае отзыва лицензии их вкладчикам будет выплачена компенсация в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. на одного человека.
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#Лицензия #банк

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