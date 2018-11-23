74-летняя женщина отдала мошенникам 120 000 рублей

Преступникам досталось больше 136 000 рублей.

22 ноября в Липецкой области полицейские зарегистрировали два случая мошенничества.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в первом случае жертвой преступников стала 74-летняя женщина. Пенсионерке пообещали вернуть часть денег потраченных ей на покупку дорогостоящих БАДов, и в итоге, она перевела мошенникам 120 000 рублей.



Во втром случае 30-летняя липчанка пыталась получить кредит в один миллион рублей и перечислила мошенникам 16 600 рублей.