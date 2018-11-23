Происшествия

сегодня, 08:44

74-летняя женщина отдала мошенникам 120 000 рублей

5 816
#мошенничество
74-летняя женщина отдала мошенникам 120 000 рублей

Преступникам досталось больше 136 000 рублей.

22 ноября в Липецкой области полицейские зарегистрировали два случая мошенничества.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в первом случае жертвой преступников стала 74-летняя женщина. Пенсионерке пообещали вернуть часть денег потраченных ей на покупку дорогостоящих БАДов, и в итоге, она перевела мошенникам 120 000 рублей.

Во втром случае 30-летняя липчанка пыталась получить кредит в один миллион рублей и перечислила мошенникам 16 600 рублей. 
5 816
#мошенничество

Комментарии (5)

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гость 1

43 минуты назад
Гостья, обязательно гадость написать нужно?
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Дед Макар

50 минут назад
Востоновлю девствиность за 500 000 оброщатся от 70 и старше.
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Сожалею

54 минуты назад
что не переводятся такие дураки !
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Гостья

58 минут назад
А БАДы- то ей зачем? Для омолаживания? С возрастом пазум теряется, простите меня...
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Kot Begemot

сегодня, 09:04
Бабушку жалко, а вот кредитчицу ни разу
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