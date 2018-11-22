Погода в Липецке

36 минут назад

Завтра в Липецке до +2

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Завтра в Липецке до +2

В ближайшие трое суток в Липецкой области ожидается характерная для данного времени года погода, осадки маловероятны. Среднесуточные температуры воздуха ожидаются 3-4 градуса мороза, что в пределах климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 ноября в регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северной четверти, ночью 10-15, днем - 8 – 13 м/с. 

Температура воздуха ночью 2 - 8 градусов мороза, днем от 4 градусов мороза, до 2 градусов тепла.

В Липецке 23 ноября облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, ночью 10-15, днем - 8 – 13 м/с.  Температура воздуха ночью 4 – 6 градусов мороза, днем от 0 до +2 градусов.

День 23 ноября стал самым теплым в Липецке в 2008 году. Тогда в городе было +10 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений в городе этот день стал в 1998 году - 24 градуса мороза. 


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