Спорт

39 минут назад

Липецкая «русалка» в открытом море обогнала... мужчин

3 272
#Плавание #марафонское плавание #Ермакова
Липецкая «русалка» в открытом море обогнала... мужчин

«OceanMan Dubai» - это не только престижно, но и невероятно красочно.

Необычную победу одержала в Объединенных Арабских Эмиратах 21-летняя пловчиха из Липецка Валерия Ермакова.

В заплыве «OceanMan Dubai» приняли участие около 800 человек, а на самой престижной пятикилометровой дистанции - 250 спортсменов. Мужчины и женщины соревновались вместе (правда, представители сильного пола стартовали на 15 минут позже). В итоге абсолютным победителем стал россиянин Кирилл Беляев из Рыбинска Ярославской области, а Ермакова показала третий результат, т.е. выиграла и у большинства мужчин. Среди представительниц «прекрасной половины» ее результат оказался лучшим.

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Беляев и Ермакова с медалями турнира

Валерия Ермакова начинает подготовку к сложному предолимпийскому сезону. Девушка не скрывает, что намерена побороться на одну из путевок в Токио-2020, а основные отборочные старты пройдут как раз в 2019 году.

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Гонки любителей и профессионалов «OceanMan» впервые состоялись в 2015 году в Испании и Италии. С тех пор они проходят в 9-ти странах - Мексике, Малайзии, ОАЗ, Италии, Греции, Швейцарии, Испании, Украине и России. Плывут в водах Женевского озера, озере Орта (Италия), Карибском, Средиземном, Черном морях, в Тихом океане. Один из главных критериев выбора места - его природная красота.

Фото из архива Валерии Ермаковой.

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#Плавание #марафонское плавание #Ермакова

Комментарии (3)

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skrip

6 минут назад
Старт будет на водохранилище и до Токио на руках брасом.
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Дед

12 минут назад
Поздравляю!
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Пипец!!!

15 минут назад
Гермафродит то какой!
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