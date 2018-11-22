Новости в instagram

сегодня, 20:18

Липецкая вечЁрка: установка Артамонова, увольнения в мэрии и замороженные кошки

4 1318
#обзор #события #вечёрка
Липецкая вечЁрка: установка Артамонова, увольнения в мэрии и замороженные кошки

Представляем вам обзор самых обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии пользователей GOROD48 в четверг, 22 ноября.

Свыше сотни комментариев оставлено под сообщением «Игорь Артамонов предложил готовить в Липецке востребованные экономикой кадры». По словам врио губернатора, в липецких вузах есть педагоги ни в чем не уступающие московским. Поэтому Игорь Артамонов уже предложил техническому и финансовому университетам обдумать возможность введения нужных экономике и бизнесу специальностей.

Игорь Артамонов и его деятельность уже привычно становятся самыми читаемыми новостями. Так, сегодня липчане сегодня обратили внимание на обвинение в адрес исполняющего обязанности губернатора. Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов в соответствии с конституцией не имел права делегировать сенатором в Совет Федерации бывшего главу региона Олега Королева, заявил член комитета по регламенту Юрий Волков. В администрации Липецкой области обвинения отвергли.

Пользователи GOROD48 также активно интересовались сокращением персонала в мэрии Липецка. Сегодня на заседании постоянной комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого городского Совета депутаты рассмотрели очередной пакет поправок муниципального бюджета на этот год.

Оживленное обсуждение вызвала новость про кошачью «целительницу». Общественники рассказали историю липчанки, которая якобы научилась продлять жизнь кошкам. Способ омоложение — замораживание в холодильнике.
4 1318
#обзор #события #вечёрка

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

29 минут назад
Город 48 мастер интриг, фотка вострикова и заголовок сокращение администрации походу у него екнуло когда он увидел эту статью
ответить

неравнодушный

41 минуту назад
Многие уже в курсе что основной институт Липецка по жилищному строительству "Липецкгражданпроект" разваливает "Лучший руководитель" 2017 года Нечаева. Пенсионерка с 10-летним стажем создала 2 организации Пирс И ЛПГ для дочки и зятя и работники "Липецкгражданпроет" пашут на них за зарплату 15-20тыс, которую и то задерживают. Люди уходят целыми группами.
ответить

ТВ

43 минуты назад
Спавсибо ВРИО Губернатору, с его приходом оживился и сайт "город48", а то всё какие-то никчемности публиковали. А главное что, наверное, бывшие слухи распускают об Артамонове, тем самым создают условия, чтобы народ вокруг него сплачивался.
ответить

юрец

сегодня, 20:26
так имел или не мел правоведы юристы ау
ответить

Еще в рубрике

Липчанка потребовала 500 000 рублей за потерянный чемодан
#иск #багаж
3
Липчанка потребовала 500 000 рублей за потерянный чемодан

сегодня, 15:36

Общество
Игоря Артамонова обвинили в присвоении властных полномочий
#Игорь Артамонов
119
Игоря Артамонова обвинили в присвоении властных полномочий

сегодня, 15:06

Политика
Ребенка ударило током в подъезде: управляющая компания оштрафована на 125 000 рублей
#управляющие компании
15
Ребенка ударило током в подъезде: управляющая компания оштрафована на 125 000 рублей

сегодня, 10:51

Общество
Липецкая вечЁрка: зарплата Артамонова, ЧП в школе и ремонт проспекта Победы
#обзор #события #вечЁрка
20
Липецкая вечЁрка: зарплата Артамонова, ЧП в школе и ремонт проспекта Победы

вчера, 20:18

Новости в instagram
Во время хоккейного турнира болельщики обокрали спортивный магазин
#кража #видео
11
Во время хоккейного турнира болельщики обокрали спортивный магазин

вчера, 12:16

Происшествия
Игорь Артамонов назвал ложью сведения о зарплате в 12 млн рублей
#Игорь Артамонов #зарплата
232
Игорь Артамонов назвал ложью сведения о зарплате в 12 млн рублей

вчера, 09:59

Политика