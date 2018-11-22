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Липецкая вечЁрка: установка Артамонова, увольнения в мэрии и замороженные кошки
Представляем вам обзор самых обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии пользователей GOROD48 в четверг, 22 ноября.
Свыше сотни комментариев оставлено под сообщением «Игорь Артамонов предложил готовить в Липецке востребованные экономикой кадры». По словам врио губернатора, в липецких вузах есть педагоги ни в чем не уступающие московским. Поэтому Игорь Артамонов уже предложил техническому и финансовому университетам обдумать возможность введения нужных экономике и бизнесу специальностей.
Игорь Артамонов и его деятельность уже привычно становятся самыми читаемыми новостями. Так, сегодня липчане сегодня обратили внимание на обвинение в адрес исполняющего обязанности губернатора. Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов в соответствии с конституцией не имел права делегировать сенатором в Совет Федерации бывшего главу региона Олега Королева, заявил член комитета по регламенту Юрий Волков. В администрации Липецкой области обвинения отвергли.
Пользователи GOROD48 также активно интересовались сокращением персонала в мэрии Липецка. Сегодня на заседании постоянной комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого городского Совета депутаты рассмотрели очередной пакет поправок муниципального бюджета на этот год.
Оживленное обсуждение вызвала новость про кошачью «целительницу». Общественники рассказали историю липчанки, которая якобы научилась продлять жизнь кошкам. Способ омоложение — замораживание в холодильнике.
Игорь Артамонов и его деятельность уже привычно становятся самыми читаемыми новостями. Так, сегодня липчане сегодня обратили внимание на обвинение в адрес исполняющего обязанности губернатора. Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов в соответствии с конституцией не имел права делегировать сенатором в Совет Федерации бывшего главу региона Олега Королева, заявил член комитета по регламенту Юрий Волков. В администрации Липецкой области обвинения отвергли.
Пользователи GOROD48 также активно интересовались сокращением персонала в мэрии Липецка. Сегодня на заседании постоянной комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого городского Совета депутаты рассмотрели очередной пакет поправок муниципального бюджета на этот год.
Оживленное обсуждение вызвала новость про кошачью «целительницу». Общественники рассказали историю липчанки, которая якобы научилась продлять жизнь кошкам. Способ омоложение — замораживание в холодильнике.
Гость
неравнодушный
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юрец