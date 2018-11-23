Общество

56 минут назад

«ЭкоПром-Липецк» запустил для сбора пластика новый мусоровоз

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«ЭкоПром-Липецк» запустил для сбора пластика новый мусоровоз

В автопарке регионального оператора пополнение! Для проекта раздельного сбора «ЭкоПром-Липецк» купил новый современный мусоровоз.

Очень важно, чтобы собранные отходы выгружались отдельно. Если вторсырье перемешается с пищевыми отходами – теряется весь смысл раздельного сбора. Логистические затраты подчас не перекрываются доходом от продажи собранного сырья. Поэтому в настоящее время цель раздельного сбора – приобщение жителей к культуре раздельного сбора.

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Новая машина будет собирать и вывозить пластик из установленных сетчатых контейнеров. В настоящий момент в Липецке установлено 100 такие контейнеров, до конца года их количество увеличится до 300 штук.

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