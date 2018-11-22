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В 2019 году социально значимые продукты подорожают на 4-11%

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#инфляция

В 2019 году социально значимые товары подорожают на 4–11%. Речь идет о хлебе, яйцах, свинине, молоке и сахаре. 

Такие данные содержатся в прогнозе Аналитического центра при правительстве, подготовленном для «Известий». По словам эксперта организации Анастасии Сысоевой, больше всего увеличится стоимость сахара.

При оценке учитывались НДС, ситуация на базовых сельскохозяйственных рынках, прогноз роста цен Минэкономразвития, инфляция. Однако не рассматривались возможные изменения цен на сырье, увеличение зарплат работников и доходов компаний.

Установленная для социально значимой продукции льготная ставка НДС в 10% не сможет повлиять на ситуацию. Цены увеличатся благодаря росту инфляции и НДС на другие товары, используемые производителями.

По мнению исполнительного директора ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова, подорожает не только социально значимая продукция. Наибольшее влияние повышенный НДС окажет на цены продуктов с длинной производственной цепочкой. 


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#инфляция

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