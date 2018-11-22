В мире

13 минут назад

ЕС призывает Косово и Сербию прекратить провокации

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#Косово #Сербия #ЕС
ЕС призывает Косово и Сербию прекратить провокации

Представитель европейской дипломатической службы Майя Косьянчич заявила, что ЕС призывает Сербию и Косово прекратить провокации в отношении друг друга и нормализовать двухсторонние отношения.

Правительство самопровозглашенного Косова должно немедленно отменить решение о введении таможенных пошлин в размере 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины (БиГ). Подобное заявление в четверг опубликовал на своей странице в Twitter еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан, - передает ТАСС.

"Данное решение, которое также наносит ущерб потребителям и бизнесу в Косово, должно быть немедленно отменено", - говорится в заявлении. В нем отмечается, что Косово несет особую ответственность, поскольку выполняет функции председателя Соглашения стран Центральной Европы о свободном товарообмене (CEFTA). "Вскоре я приму участие в неделе CEFTA в Приштине и надеюсь, что до этого момента вопрос будет решен", - написал Хан.

Ранее в среду верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что правительство непризнанного Косова должно аннулировать решение о введении таможенных пошлин в отношении соседних балканских стран. Она подчеркнула, что подобный шаг является очевидным нарушением CEFTA, а также противоречит духу Соглашения об ассоциации и стабилизации между ЕС и Косовом.

Представитель европейской дипломатической службы Майя Косьянчич заявила, что ЕС призывает Сербию и Косово прекратить провокации в отношении друг друга и нормализовать двухсторонние отношения.

"Мы призываем руководство двух стран незамедлительно прекратить провокации и сконцентрироваться на завершении процесса нормализации отношений без каких-либо дополнительных условий", — приводит РИА Новости слова Косьянчич.

Она отметила, что обвинительная риторика с обеих сторон подрывает прогресс, достигнутый на переговорах.

Непризнанное Косово ввело таможенные пошлины в размере 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. В ответ президент Сербии Александар Вучич назначил экстренные встречи с послами России, Китая, США, Великобритании, Франции, Германии и Италии, а также созвал экстренное заседание Совета безопасности страны. Премьер Боснии и Герцеговины Денис Звиздич со своей стороны заявил, что такое решение Косова является ошибочным и разрушает CEFTA.

Сербские и боснийские власти считают, что новые пошлины Приштины являются ответом на ее неудачную попытку вступления в Интерпол, которую власти непризнанного образования восприняли очень болезненно. Во вторник Генеральная ассамблея Международной организации уголовной полиции отказалась принять Косово в организацию, несмотря на давление определенных западных стран. Против вступления самопровозглашенной республики в Интерпол проголосовало 51 государство, в том числе Россия, Китай и Испания, за принятие высказались 68 стран, воздержались 16. Для принятия в Интерпол косоварам необходимо было набрать две трети голосов.
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#Косово #Сербия #ЕС

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