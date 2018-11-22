Двоих обвиняемых по делу об изнасиловании уфимского дознавателя могут отпустить

Двоих подозреваемых в изнасиловании коллеги-дознавателя уфимских полицейских могут выпустить из-под ареста. Ранее адвокат одного из них указал на алиби своего подзащитного и его коллеги.





Речь идет о бывших начальниках отделов полиции по Уфимскому и Кармаскалинскому районам Башкирии Эдуарде Матвееве и Салавате Галиеве. Их подозревают в том, что в ночь на 30 октября они вместе с еще одним полицейским — бывшим начальником отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павлом Яромчуком — изнасиловали в служебном кабинете свою коллегу, 23-летнюю девушку. Всех троих уволили из органов внутренних дел, сейчас они находятся в СИЗО.



Халиков утверждает, что Галиев вышел из отдела полиции в районе 22:00, а Матвеев — в 22:10, тогда как пострадавшая заявила, что преступление произошло с 22:40 до 00:30.



"Нами собрана доказательная база, свидетельствующая о том, что двух полицейских в это время не было в отделе полиции, есть свидетели, их показания, телефонные звонки с водителями полицейских, есть записи с видеокамер. По ним мы можем доказать, что Матвеев въехал в свой двор, а Галиев в момент преступления был в загородном кафе", — рассказал адвокат.



По его словам, защита представит эти сведения следствию и подаст ходатайство об освобождении Галиева и Матвеева из-под стражи. "Еще проведем ряд проверочных мероприятий, и следствие проведет свои действия, картина полностью сложится. После этого будем принимать решения", — добавил Халиков.



Ранее Кировский районный суд Уфы арестовал троих подозреваемых на два месяца — до 31 декабря. Защита обжаловала это решение, но Верховный суд Башкирии оставил его в силе.

У двоих из трех бывших полицейских, которых подозревают в изнасиловании коллеги-дознавателя в Уфе, есть алиби, - заявил РИА-Новости адвокат Аслям Халиков.Речь идет о бывших начальниках отделов полиции по Уфимскому и Кармаскалинскому районам Башкирии Эдуарде Матвееве и Салавате Галиеве. Их подозревают в том, что в ночь на 30 октября они вместе с еще одним полицейским — бывшим начальником отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павлом Яромчуком — изнасиловали в служебном кабинете свою коллегу, 23-летнюю девушку. Всех троих уволили из органов внутренних дел, сейчас они находятся в СИЗО.Халиков утверждает, что Галиев вышел из отдела полиции в районе 22:00, а Матвеев — в 22:10, тогда как пострадавшая заявила, что преступление произошло с 22:40 до 00:30."Нами собрана доказательная база, свидетельствующая о том, что двух полицейских в это время не было в отделе полиции, есть свидетели, их показания, телефонные звонки с водителями полицейских, есть записи с видеокамер. По ним мы можем доказать, что Матвеев въехал в свой двор, а Галиев в момент преступления был в загородном кафе", — рассказал адвокат.По его словам, защита представит эти сведения следствию и подаст ходатайство об освобождении Галиева и Матвеева из-под стражи. "Еще проведем ряд проверочных мероприятий, и следствие проведет свои действия, картина полностью сложится. После этого будем принимать решения", — добавил Халиков.Ранее Кировский районный суд Уфы арестовал троих подозреваемых на два месяца — до 31 декабря. Защита обжаловала это решение, но Верховный суд Башкирии оставил его в силе.