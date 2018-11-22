43 минуты назад
Школьники и студенты из малоимущих семей могут оформить выплату на проезд в общественном транспорте
Региональный закон «О социальных, поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед РФ и Липецкой областью» дополнен статьей 27.4. Она предусматривает выплату на проезд для школьников и студентов из малоимущих семей.
Социальная выплата носит заявительный характер. Прием документов в Липецке осуществляется специалистами отделов социальных прав и гарантий:
- Октябрьский отдел социальных прав и гарантий – 41-39-94 (ул. Студенческий городок, 24)
- Советский отдел социальных прав и гарантий – 34-50-51 (ул. Циолковского, 11/1)
- Правобережный отдел социальных прав и гарантий – 72-64-49 (ул. Пролетарская, 5)
- Левобережный отдел социальных прав и гарантий – 43-19-54 (ул. М. Расковой, 6)