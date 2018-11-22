Липчане и в солидном возрасте не обделены силушкой

В Кубке России по тяжелой атлетике наши ветераны завоевали награды всех достоинств.

Липецкие богатыри принимают поздравления по поводу успешного выступления в Москве в XXIII розыгрыше Кубка России по тяжелой атлетике среди ветеранов.

Турнир в этом году собрал рекордное количество участников - более 250 человек. Несмотря на такую высокую конкуренцию, наши силачи привезли домой полный комплект медалей «золото», «серебро» и «бронзу».

На высшую ступень пьедестала почета поднялся Евгений Фалеев, выступавший среди силачей свыше 45 лет в весовой категории до 85 кг. В рывке он поднял штангу весом в 100 кг, а в толчке справился с весом в 125 кг. Победная сумма составила 225 кг.

В этом же весе, но среди спортсменов старше 50 лет второй результат показал липчанин Анатолий Наумов - 200 кг (рывок 88, толчок - 112).

Медаль за 3-е место положил в командную копилку «молодой ветеран» Дмитрий Никишин - «кому за 30». Его результат 250 кг (110+140).

Близок был к пьедесталу почета и Алексей Родионов, старше 40 лет, вес 85 кг. Он занял 4-е место - 226 (110+126).

Любопытно, что в чемпионате Липецкой области с такими результатами «старики-разбойники» были бы одними из лучших.



Фото ogirk.ru

