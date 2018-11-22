Спорт

сегодня, 15:34

Липчане и в солидном возрасте не обделены силушкой

1 311
#Тяжелая атлетика
Липчане и в солидном возрасте не обделены силушкой

В Кубке России по тяжелой атлетике наши ветераны завоевали награды всех достоинств.

Липецкие богатыри принимают поздравления по поводу успешного выступления в Москве в XXIII розыгрыше Кубка России по тяжелой атлетике среди ветеранов.

Турнир в этом году собрал рекордное количество участников - более 250 человек. Несмотря на такую высокую конкуренцию, наши силачи привезли домой полный комплект медалей «золото», «серебро» и «бронзу».

На высшую ступень пьедестала почета поднялся Евгений Фалеев, выступавший среди силачей свыше 45 лет в весовой категории до 85 кг. В рывке он поднял штангу весом в 100 кг, а в толчке справился с весом в 125 кг. Победная сумма составила 225 кг.

В этом же весе, но среди спортсменов старше 50 лет второй результат показал липчанин Анатолий Наумов - 200 кг (рывок 88, толчок - 112).

Медаль за 3-е место положил в командную копилку «молодой ветеран» Дмитрий Никишин - «кому за 30». Его результат 250 кг (110+140).

Близок был к пьедесталу почета и Алексей Родионов, старше 40 лет, вес 85 кг. Он занял 4-е место - 226 (110+126).

Любопытно, что в чемпионате Липецкой области с такими результатами «старики-разбойники» были бы одними из лучших.

Фото ogirk.ru


1 311
#Тяжелая атлетика

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Fktrctq

52 секунды назад
Ты в курсе, что за штрафы ГИБДД можно не платить? Точнее их можно избежать и это на 100% легально! Я наклеил себе такую вот штуку https://u.to/AZooFA и мой номер теперь не видно гаишникам вообще! Вид номера не меняется, поэтому это законно!
ответить

Ковбой с 10-го постоянный клиент Дров

38 минут назад
Бывший тренер Чепца.Я пошел по синенькой,тренер нац. сборной,а он по тяжёленькой-пионеров тренирует. Аминь
ответить

Еще в рубрике

Липецкий экс-игрок сборной России забивает за «тонущий» клуб (ВИДЕО)
#Футбол #Максим Григорьоев #ФНЛ
Липецкий экс-игрок сборной России забивает за «тонущий» клуб (ВИДЕО)

сегодня, 14:31

Спорт
Профессиональный спорт Липецкой области просит о помощи?
#Финансирование #профессиональный спорт #волейбол
10
Профессиональный спорт Липецкой области просит о помощи?

сегодня, 10:44

Спорт
Рекорд липецких каратистов
#Каратэ #синкекусинкай.
2
Рекорд липецких каратистов

вчера, 13:45

Спорт
«Дрим-тим» из Липецка навела шороху в международных соревнованиях по рукопашному бою (ФОТО)
#Рукопашный бой
«Дрим-тим» из Липецка навела шороху в международных соревнованиях по рукопашному бою (ФОТО)

вчера, 11:55

Спорт
Максимальная ставка в Липецке на победу России над Швецией - 3,5 тысячи рублей
#Букмекеры #прогнозы #футбол
8
Максимальная ставка в Липецке на победу России над Швецией - 3,5 тысячи рублей

20.11.2018 22:01

Спорт
Непобедимая Покачалова выиграла чемпионат мира и стала Заслуженным мастером спорта (ФОТО)
#Универсальный бой #Евгения Покачалова
12
Непобедимая Покачалова выиграла чемпионат мира и стала Заслуженным мастером спорта (ФОТО)

20.11.2018 17:09

Спорт