сегодня, 15:34
Липчане и в солидном возрасте не обделены силушкой
В Кубке России по тяжелой атлетике наши ветераны завоевали награды всех достоинств.
Липецкие богатыри принимают поздравления по поводу успешного выступления в Москве в XXIII розыгрыше Кубка России по тяжелой атлетике среди ветеранов.
Турнир в этом году собрал рекордное количество участников - более 250 человек. Несмотря на такую высокую конкуренцию, наши силачи привезли домой полный комплект медалей «золото», «серебро» и «бронзу».
На высшую ступень пьедестала почета поднялся Евгений Фалеев, выступавший среди силачей свыше 45 лет в весовой категории до 85 кг. В рывке он поднял штангу весом в 100 кг, а в толчке справился с весом в 125 кг. Победная сумма составила 225 кг.
В этом же весе, но среди спортсменов старше 50 лет второй результат показал липчанин Анатолий Наумов - 200 кг (рывок 88, толчок - 112).
Медаль за 3-е место положил в командную копилку «молодой ветеран» Дмитрий Никишин - «кому за 30». Его результат 250 кг (110+140).
Близок был к пьедесталу почета и Алексей Родионов, старше 40 лет, вес 85 кг. Он занял 4-е место - 226 (110+126).
Любопытно, что в чемпионате Липецкой области с такими результатами «старики-разбойники» были бы одними из лучших.
Фото ogirk.ru
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