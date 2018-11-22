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Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут из-за древнего города

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#Крымский мост
Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут из-за древнего города

Проект 18-километрового железнодорожного подхода к Крымскому мосту скорректируют для сохранения и изучения уникальной античной усадьбы времен Боспорского царства.

Строители подхода к Крымскому мосту скорректируют трассу железнодорожной линии на одном из участков в окрестностях Керчи для сохранения уникального исторического памятника - огромной античной усадьбы, - сообщил инфоцентр проекта в четверг.

"Перенос участка трассы не повлияет на срок сдачи 18-километрового подхода. Он заработает, как и планируется, одновременно с мостом, в декабре 2019 года", - приводятся в пресс-релизе слова заместителя гендиректора по инфраструктурным проектам компании "Стройгазмонтаж" (генподрядчик моста) Леонида Рыженькина.

Дорога обойдет и не затронет строения античной усадьбы, обнаруженные в ходе археологических исследований, предваряющих строительство трассы, - передает "Интерфакс".

Усадьба оказалась огромной и уникальной по своим размерам. Исследования проводились на площади более 5 тысяч квадратных метров. Масштабы комплекса позволяют археологам предположить, что она принадлежала боспорскому аристократу или даже представителю царской династии.

Постройки датируются концом V - началом III века до н.э., когда Боспорское царство, сформировавшееся на основе греческих колоний, переживало свой расцвет. При этом пользовались комплексом относительно недолго - всего около 150 лет. Его уникальная сохранность объясняется тем, что земли здесь непригодны для земледелдия и никогда не распахивались.

Специалисты отмечают, что, несмотря на то, что Боспор находился на отшибе античного мира, застройка комплекса демонстрирует очень высокий уровень строительного дела.

"У того, кто строил эту усадьбу, были не просто большие, а очень большие материальные возможности", - сказал доктор исторических наук, заведующий отделом полевых исследований Института археологии РАН Александр Масленников.
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#Крымский мост

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