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61% россиян считают Путина ответственным за проблемы страны

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#Путин
61% россиян считают Путина ответственным за проблемы страны

Согласно исследованию, 61% опрошенных полагают, что глава государства ответствен за стоящие перед страной проблемы в полной мере. Частичную ответственность Путина за это признают 22% респондентов.

Большинство россиян считают главу государства ответственным за проблемы, стоящие перед страной, - свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

Согласно результатам исследования, опубликованным в четверг на сайте социологического центра, по состоянию на октябрь 2018 года 61% россиян полагают, что президент РФ Владимир Путин в полной мере ответственен за проблемы, стоящие перед страной. Еще 22% респондентов считают, что его ответственность за происходящее лишь частична.

В свою очередь, 16% опрошенных убеждены, что президент не несет ответственности за проблемы. 10% респондентов считают, что в них виноваты "нерадивые и коррумпированные" чиновники, 6% списывают все на объективные обстоятельства, в том числе на наследие 90-х годов и последствия мирового экономического кризиса, подчеркивая, что президент все делает правильно.

На вопрос о том, за кого из нынешних политиков россияне готовы отдать свои голоса, если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее воскресенье, 56% из готовых прийти на выборы опрошенных ответили, что проголосовали бы за действующего президента. Следующие по предпочтениям респондентов политики не набирают более 5%. При этом 29% из готовых прийти на выборы участников опроса свои электоральные предпочтения затруднились определить, свидетельствуют данные исследования.

Опрос был проведен 18-24 октября по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ, - передает "Интерфакс"
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#Путин

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