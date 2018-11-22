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13 минут назад

Водителей в России хотят штрафовать за употребление некоторых лекарств

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#Штраф #ГИБДД #Димедрол
Водителей в России хотят штрафовать за употребление некоторых лекарств

ГИБДД и Минздрав собираются внести в административный кодекс поправки о наказании для водителей за употребление лекарств, вызывающих одурманивающий эффект.

В ГИБДД намерены приравнять эффект от употребления ряда лекарств к алкогольному и наркотическому опьянению, - пишет "Коммерсантъ".

Отмечается, что сейчас законодательный пробел в КоАП не позволяет вынести положительное заключение об опьянении водителям, употребляющим такие препараты, как фенобарбитал или димедрол. При этом, садясь за руль, они нарушают инструкцию к лекарствам.

По словам начальника управления ДПС, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГИБДД Александра Быкова, в акте медицинского освидетельствования указываются только название и концентрация лекарства, обнаруженные по результатам химико-токсикологических исследований.

"В пункте 2.7 ПДД у нас есть запись, что запрещается управлять транспортным средством в том числе под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание. Но в ст. 12.8 КоАП, которая регламентирует ответственность за нетрезвое вождение, об этих препаратах ничего не говорится. Мы предлагаем восполнить этот пробел", — подчеркнул Быков.

По данным RT, конкретный список новых запрещенных для водителей препаратов и их пороговых значений сотрудники МВД составят совместно с Минздравом.
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#Штраф #ГИБДД #Димедрол

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