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24 минуты назад

Госдума заморозила пенсионные накопления до 2021 года

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#Пенсия
Госдума заморозила пенсионные накопления до 2021 года

Закон о продлении моратория на выплату гражданам накопительной части пенсионных накоплений еще на один год Госдума приняла в третьем, итоговом чтении.

Госдума приняла правительственный закон о продлении заморозки накопительной пенсии до 2021 года, - передает РИА-Новости.

Пенсионный фонд будет обязан учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование, исходя из того, что они полностью идут на финансирование страховой пенсии.

При этом, как уточнял глава думского комитета Ярослав Нилов, документ касается только тех, кто моложе 1967 года рождения и добровольно подал заявление в ПФР о формировании накопительной пенсии. Он также отмечал, что очередная заморозка — лишь оттягивание решения проблемы.

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере шести процентов от зарплаты россиян идут на выплаты нынешним пенсионерам.

До этого граждане могли распорядиться ими самостоятельно: направить на формирование собственных пенсионных накоплений или передать в страховую часть, увеличив баллы для расчета своей страховой пенсии.

В прошлом году заморозку пенсионных накоплений продлили до 2020 года.
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#Пенсия

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