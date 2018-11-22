Липецкие водители — на 20 месте по скорости

Водители Липецкой области оказались на 20 месте в ранжировании регионов по скорости езды — в среднем они превышали лимит разрешенной скорости на 14,06% пути.

Самые резкие и стремительные водители ездят по дорогам Смоленской, Тверской и Новгородской областей. К такому выводу пришли специалисты «АльфаСтрахование» и компании Raxel Telematics, проанализировав манеру езды водителей из 172 городов России, подключившихся к программе «КаскоЭкономия».

Так, в Смоленской области водители нарушают разрешенный лимит скорости на протяжении 32,78% пути, в Тверской - 23,55% и Новгородской - 23,01%. За ними следуют водители из Республики Карелия (22,99%) и Владимирской области (19,9%). Замыкают десятку «скоростных» регионов Пермский (19,57%) и Алтайский край (18,86%), Ямало-Ненецкий автономный округ (18,24%), Республика Адыгея (18,04%) и Оренбургская область (17,28%). Липецкая область оказалась на 20 месте с показателем 14,06%.

Последние места в ТОП-60 регионов заняли Орловская область (4,83%), Татарстан (4,27%) и Хабаровский край (4,01%).

Статистика по стране показывает, что около 85% пути водители проезжают без нарушений ПДД и 13-15% с нарушениями, отмечают эксперты АльфаСтрахование. Скорость превышается на протяжении 9-10% пути. Чаще всего это происходит в ночное время, так, например, с двух ночи до четырех часов утра доля пути с превышением скорости может достигать 80%.