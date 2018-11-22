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В Китае машина въехала в толпу школьников

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В Китае машина въехала в толпу школьников

На северо-востоке Китая автомобиль на полной скорости въехал в толпу школьников. Инцидент произошел в городе Хулудао возле ворот школы.

Пять человек погибли, еще 18 человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу школьников в провинции Ляонин на северо-востоке Китая, - сообщает Центральное телевидение Китая.

Ранее стало известно, что автомобиль на полной скорости врезался в толпу школьников, которые переходили через дорогу. Инцидент произошёл в четверг около 12:00 по местному времени в городе Хулудао вблизи ворот одной из местных школ, - передает РИА-Новости.

На опубликованном в сети видео с места происшествия видно, что группа школьников переходит через дорогу и в этот момент автомобиль, который двигался по встречной полосе, на полной скорости въезжает в толпу, сбивает несколько человек и проезжает дальше.

По данным местных СМИ, полиция уже задержала водителя автомобиля.


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