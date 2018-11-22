Происшествия

сегодня, 09:06

20-летняя девушка получила травмы в столкновении на трассе Липецк-Грязи

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#Авария #ДТП
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20-летняя девушка получила травмы в столкновении на трассе Липецк-Грязи

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получил травмы один человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 21 ноября на трассе Липецк – Грязи 53-летний водитель  «УАЗа» столкнулся с «Лифаном» с 20-летней девушкой за рулем. Она получила травму, и после оказания помощи была отпущена.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1344 нарушения ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 70.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 962 случая превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 18 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#Авария #ДТП
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