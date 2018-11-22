сегодня, 09:06
20-летняя девушка получила травмы в столкновении на трассе Липецк-Грязи
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получил травмы один человек.
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1344 нарушения ПДД.
К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 70.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 962 случая превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 18 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.