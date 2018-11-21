Игорь Артамонов встретился с послом Франции в России Сильви Берманн

Рабочая встреча временно исполняющего обязанности главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова с послом Франции в России госпожой Сильви Берманн прошла сегодня во время визита представителей французского бизнеса на ПАО «НЛМК».

Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, новолипчане показали гостям производство, в том числе доменную печь нового поколения «Россиянка», самую производительную в мире. Это одна из двух доменных печей, построенных в России за последние 25 лет. Члены делегации также смогли оценить результаты масштабной программы модернизации и эффективность природоохранных проектов НЛМК



Затем в ходе заинтересованной беседы Игорь Артамонов, Сильви Берманн, президент Группы НЛМК Григорий Федоришин и представители французского бизнеса обсудили перспективы и направления дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. В частности, состоялись презентации экономического потенциала ОЭЗ «Липецк» и возможностей французских компаний.



фото пресс-службы администрации Липецкой области.

