сегодня, 16:47
Игорь Артамонов встретился с послом Франции в России Сильви Берманн
Рабочая встреча временно исполняющего обязанности главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова с послом Франции в России госпожой Сильви Берманн прошла сегодня во время визита представителей французского бизнеса на ПАО «НЛМК».
Затем в ходе заинтересованной беседы Игорь Артамонов, Сильви Берманн, президент Группы НЛМК Григорий Федоришин и представители французского бизнеса обсудили перспективы и направления дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. В частности, состоялись презентации экономического потенциала ОЭЗ «Липецк» и возможностей французских компаний.
фото пресс-службы администрации Липецкой области.
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