сегодня, 16:26
В фитнес-клубе Санкт-Петербурга серьезно пострадала 6-летняя девочка
Шестилетняя девочка получила тяжелую травму в одном из фитнес-клубов Санкт-Петербурга во время тренировки по чирлидингу. Прокуратура Санкт-Петербурга ведет проверку и может потребовать возбуждения уголовного дела.
Как установлено, 20 ноября в фитнес-клубе на улице Доблести в Красносельском районе Петербурга девочка 2012 года рождения получила черепно-мозговую травму и в тяжелом состоянии была срочно доставлена в Детскую городскую больницу № 1. Ей потребовалась экстренная операция.
В ходе прокурорской проверки «будет дана правовая оценка действиям сотрудников фитнес-клуба на соответствие предоставленных услуг требованиям безопасности», отметили в надзорном ведомстве.
Если будут найдены основания, будут приняты меры прокурорского реагирования.
Добавим, что одновременно прокуратура Невского района Петербурга контролирует проведение доследственной проверки по факту госпитализации 17-летней девочки после сдачи нормативов ГТО в Центре физической культуры и спорта Невского района. Это также произошло 20 ноября. Школьницу доставили в больницу, но медики не смогли ее спасти.
«После пребывания в коме несовершеннолетняя скончалась, не приходя в сознание», — сообщили в прокуратуре Петербурга.