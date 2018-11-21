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В фитнес-клубе Санкт-Петербурга серьезно пострадала 6-летняя девочка

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#Чирлидинг
В фитнес-клубе Санкт-Петербурга серьезно пострадала 6-летняя девочка

Шестилетняя девочка получила тяжелую травму в одном из фитнес-клубов Санкт-Петербурга во время тренировки по чирлидингу. Прокуратура Санкт-Петербурга ведет проверку и может потребовать возбуждения уголовного дела.

Шестилетняя девочка получила тяжелую травму в одном из фитнес-клубов Санкт-Петербурга во время тренировки по чирлидингу. Прокуратура Санкт-Петербурга ведет проверку и может потребовать возбуждения уголовного дела, - передает REGNUM.

Как установлено, 20 ноября в фитнес-клубе на улице Доблести в Красносельском районе Петербурга девочка 2012 года рождения получила черепно-мозговую травму и в тяжелом состоянии была срочно доставлена в Детскую городскую больницу № 1. Ей потребовалась экстренная операция.

В ходе прокурорской проверки «будет дана правовая оценка действиям сотрудников фитнес-клуба на соответствие предоставленных услуг требованиям безопасности», отметили в надзорном ведомстве.

Если будут найдены основания, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Добавим, что одновременно прокуратура Невского района Петербурга контролирует проведение доследственной проверки по факту госпитализации 17-летней девочки после сдачи нормативов ГТО в Центре физической культуры и спорта Невского района. Это также произошло 20 ноября. Школьницу доставили в больницу, но медики не смогли ее спасти.

«После пребывания в коме несовершеннолетняя скончалась, не приходя в сознание», — сообщили в прокуратуре Петербурга.
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#Чирлидинг

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