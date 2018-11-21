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Госдума утвердила бюджет на 2019–2021 годы
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о бюджете России на 2019–2021 годы.
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в окончательном, третьем чтении федеральный закон "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", - говорится на официальном сайте Госдумы.
Доходы бюджета в 2019 году составят 19,969 трлн рублей (18,9% ВВП), в 2020 году - 20,219 трлн рублей (18,3% ВВП), в 2021 году - 20,978 трлн рублей (17,7% ВВП), в том числе прогнозируемый объем нефтегазовых доходов в 2019 году составит 8,298 трлн рублей (7,8% ВВП), в 2020 году - 7,936 трлн рублей (7,2% ВВП), в 2021 году - 8,018 трлн рублей (6,8% ВВП).
Расходы в 2019 году будут равны 18,037 трлн рублей (17,0% ВВП), в 2020 году - 18,994 трлн рублей (17,2% ВВП), в 2021 году - 20,026 трлн рублей (16,9% ВВП).
Профицит федерального бюджета в 2019 году - 1,932 трлн рублей (1,8% ВВП), в 2020 году - 1,224 трлн рублей (1,1% ВВП), в 2021 году - 952 млрд рублей (0,8% ВВП).
Объем ВВП в 2019 году составит 105,82 трлн рублей, в 2020 году - 110,73 трлн рублей, в 2021 году - 118,41 трлн рублей.
Верхний предел государственного внутреннего долга: на 1 января 2020 года - 11,613 трлн рублей, на 1 января 2021 года - 13,5 трлн рублей, на 1 января 2022 года - 15,176 трлн рублей.
Верхний предел государственного внешнего долга: на 1 января 2020 года - $64,6 млрд (54,8 млрд евро), на 1 января 2021 года - $64,3 млрд (52,7 млрд евро), на 1 января 2022 года - $68 млрд (54,9 млрд евро).
Уровень инфляции: в 2019 году - 4,3%, в 2020 году - 3,8%, в 2021 году - 4%.
Предельный объем Фонда развития: на 2019 год - 436,9 млрд рублей, на 2020 год - 582,8 млрд рублей, на 2021 год - 612,9 млрд рублей.
Объем Фонда национального благосостояния (прогноз, на начало года): в 2019 году - 3,818 трлн рублей (3,6% ВВП), в 2020 году - 7,907 трлн рублей (7,1% ВВП), в 2021 году - 11,476 трлн рублей (9,7% ВВП).
Предусматривается выделение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ: в 2019 году - 2,095 трлн рублей, в 2020 году - 2,154 трлн рублей, в 2021 году - 2,014 трлн рублей. В том числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности: в 2019 году - 675,3 млрд рублей, в 2020 году - 679,2 млрд рублей, в 2021 году - 690,2 млрд рублей. Дотации за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала в 2019-2021 годах - 20 млрд рублей ежегодно.
Правительство РФ вправе в 2019 году принять решение о приобретении дополнительных инвестиционных паев Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в случае снижения объема денежных средств, составляющих чистые активы фонда, ниже уровня 30 млрд рублей.
Правительство РФ в 2019 году вправе направить в уставный капитал ОАО "РЖД" до 5,3 млрд рублей (при поступлении в федеральный бюджет в указанном объеме субсидии из бюджета г.Москвы в целях строительства объектов железнодорожной инфраструктуры Киевского направления Московской железной дороги).
Предусматривается государственная поддержка российских банков для возмещения недополученных доходов по льготным кредитам, выданным в 2019-2021 годах субъектам МСП: в 2019 году - 13 млрд рублей, в 2020 году - 21 млрд рублей, в 2021 году - 27,4 млрд рублей.
В бюджете РФ на 2019-2021 годы предусматривается возможность подписного капитала для ВЭБа, "Корпорации МСП" и "Российского экспортного центра" (РЭЦ). При этом общую сумму взноса в бюджете предлагается установить в размере 1 млрд рублей в год.
Замминистра финансов РФ Андрей Иванов ранее пояснял, что эта сумма является минимальным ресурсом, который могут выбрать корпорации. В случае определенных условий в рамках этой бюджетной строчки капитал, предоставляемый данным корпорациям, может быть увеличен.
Доходы бюджета в 2019 году составят 19,969 трлн рублей (18,9% ВВП), в 2020 году - 20,219 трлн рублей (18,3% ВВП), в 2021 году - 20,978 трлн рублей (17,7% ВВП), в том числе прогнозируемый объем нефтегазовых доходов в 2019 году составит 8,298 трлн рублей (7,8% ВВП), в 2020 году - 7,936 трлн рублей (7,2% ВВП), в 2021 году - 8,018 трлн рублей (6,8% ВВП).
Расходы в 2019 году будут равны 18,037 трлн рублей (17,0% ВВП), в 2020 году - 18,994 трлн рублей (17,2% ВВП), в 2021 году - 20,026 трлн рублей (16,9% ВВП).
Профицит федерального бюджета в 2019 году - 1,932 трлн рублей (1,8% ВВП), в 2020 году - 1,224 трлн рублей (1,1% ВВП), в 2021 году - 952 млрд рублей (0,8% ВВП).
Объем ВВП в 2019 году составит 105,82 трлн рублей, в 2020 году - 110,73 трлн рублей, в 2021 году - 118,41 трлн рублей.
Верхний предел государственного внутреннего долга: на 1 января 2020 года - 11,613 трлн рублей, на 1 января 2021 года - 13,5 трлн рублей, на 1 января 2022 года - 15,176 трлн рублей.
Верхний предел государственного внешнего долга: на 1 января 2020 года - $64,6 млрд (54,8 млрд евро), на 1 января 2021 года - $64,3 млрд (52,7 млрд евро), на 1 января 2022 года - $68 млрд (54,9 млрд евро).
Уровень инфляции: в 2019 году - 4,3%, в 2020 году - 3,8%, в 2021 году - 4%.
Предельный объем Фонда развития: на 2019 год - 436,9 млрд рублей, на 2020 год - 582,8 млрд рублей, на 2021 год - 612,9 млрд рублей.
Объем Фонда национального благосостояния (прогноз, на начало года): в 2019 году - 3,818 трлн рублей (3,6% ВВП), в 2020 году - 7,907 трлн рублей (7,1% ВВП), в 2021 году - 11,476 трлн рублей (9,7% ВВП).
Предусматривается выделение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ: в 2019 году - 2,095 трлн рублей, в 2020 году - 2,154 трлн рублей, в 2021 году - 2,014 трлн рублей. В том числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности: в 2019 году - 675,3 млрд рублей, в 2020 году - 679,2 млрд рублей, в 2021 году - 690,2 млрд рублей. Дотации за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала в 2019-2021 годах - 20 млрд рублей ежегодно.
Правительство РФ вправе в 2019 году принять решение о приобретении дополнительных инвестиционных паев Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в случае снижения объема денежных средств, составляющих чистые активы фонда, ниже уровня 30 млрд рублей.
Правительство РФ в 2019 году вправе направить в уставный капитал ОАО "РЖД" до 5,3 млрд рублей (при поступлении в федеральный бюджет в указанном объеме субсидии из бюджета г.Москвы в целях строительства объектов железнодорожной инфраструктуры Киевского направления Московской железной дороги).
Предусматривается государственная поддержка российских банков для возмещения недополученных доходов по льготным кредитам, выданным в 2019-2021 годах субъектам МСП: в 2019 году - 13 млрд рублей, в 2020 году - 21 млрд рублей, в 2021 году - 27,4 млрд рублей.
В бюджете РФ на 2019-2021 годы предусматривается возможность подписного капитала для ВЭБа, "Корпорации МСП" и "Российского экспортного центра" (РЭЦ). При этом общую сумму взноса в бюджете предлагается установить в размере 1 млрд рублей в год.
Замминистра финансов РФ Андрей Иванов ранее пояснял, что эта сумма является минимальным ресурсом, который могут выбрать корпорации. В случае определенных условий в рамках этой бюджетной строчки капитал, предоставляемый данным корпорациям, может быть увеличен.