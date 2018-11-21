37-летний мужчина пропал в Липецкой области

Об Андрее Аржеухове нет известий уже три дня.

18 ноября около 15:00 ушел из дома по улице Чернешевского в Усмани 37-летний Андрей Аржеухов и до настоящего времени его местонахождение не известно. Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей", мужчина может быть дезориентирован.



Всех, кому что-либо известно о судьбе Андрея Аржеухова просят связаться с полицией или волонтерами.





