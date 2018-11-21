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сегодня, 16:07

37-летний мужчина пропал в Липецкой области

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#пропавшие без вести
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37-летний мужчина пропал в Липецкой области

Об Андрее Аржеухове нет известий уже три дня.

18 ноября около 15:00 ушел из дома по улице Чернешевского в Усмани 37-летний Андрей Аржеухов и до настоящего времени его местонахождение не известно. Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей",  мужчина может быть дезориентирован.

Всех, кому что-либо известно о судьбе Андрея Аржеухова просят связаться с полицией или волонтерами.


2253
#пропавшие без вести
2

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