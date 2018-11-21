Получившему травму пассажиру автобуса выплатят 120 000 рублей

Судебная коллегия по гражданским делам Липецкого областного суда рассмотрела жалобу жителя Липецка на решение Правобережного районного суда. Там бизнесмена и ООО «Автолидер Липецк» обязали выплатить пострадавшему при столкновении автобусов пассажиру 120 000 рублей. Суд признал за мужчиной право на компенсацию морального вреда.



Ставшая причиной судебного спора авария произошла 22 октября 2017 года. В 18.45 на Студеновской улице 51-летний водитель автобуса «МАН» столкнулся с перевозившем рабочих завода «ПАЗом» под управлением 54-летнего мужчины. В аварии пострадали пятеро пассажиров. Один из них, ехавший в «ПАЗ» мужчина, подал в суд на работодателя виновника ДТП, водителя «МАНа», компанию «Автолидер Липецк». Получивший травмы пассажир оценил причиненный ему моральный вред в 500 000 рублей.



Суд первой инстанции привлек в качестве соответчика местного бизнесмена, который сдает в аренду автобусы. Именно за ним на момент ДТП числился «ПАЗ». Но бизнесмен иск не признал. Предприниматель акцентировал внимание на том, что его «ПАЗ» стоял на светофоре, когда в автобус врезался «МАН». Но суд первой инстанции пришёл к выводу о том, что лицами, ответственными за причинение вреда здоровью пассажира, являются и «Автолидер Липецк», и владелец «ПАЗ».



Было вынесено решение в пользу пассажира о солидарной ответственности владельцев автобусов. Пострадавшему в аварии мужчине присудили 120 000 рублей компенсации морального вреда и в счет покрытия судебных издержек. Этот вердикт устоял и в областном суде: жалобу владельца «ПАЗ»оставили без удовлетворения, а решение — без изменения.



